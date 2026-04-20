Galatasaray'dan tesisleşme devrimi! İşte Aslantepe'nin yeni yüzü

Galatasaray, 165 bin metrekarelik dev spor kompleksinin temelini 23 Nisan'da atıyor. Projede 13 bin kişilik basketbol salonu ve 90 odalı kamp tesisi de yer alıyor.

Burak Kavuncu

Galatasaray, kulüp tarihinin en büyük altyapı ve tesisleşme hamlelerinden biri için geri sayıma geçti. Rams Park’ın hemen yanındaki dev arazide yükselecek olan "Aslantepe Kapalı Spor Salonları ve Kamp Tesisi" için ilk kazma, anlamlı bir günde vuruluyor.

GALATASARAY’IN GELECEĞİ ASLANTEPE’DE YÜKSELİYOR: DEV TESİS İÇİN TEMEL ATMA GÜNÜ 23 NİSAN!

DHA'nın haberine göre sarı-kırmızılı kulüp, "Aslantepe Projesi" ile amatör branşları ve kamp merkezlerini tek bir çatıda toplayacak devasa bir spor vadisi kuruyor. Rams Park’ın yanındaki alanda inşa edilecek tesisin temel atma töreninin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirileceği açıklandı. 165 bin metrekarelik toplam inşaat alanına sahip olan proje, modern donanımlarıyla Türkiye’nin en kapsamlı spor yerleşkelerinden biri olacak.

Galatasaray’ın vizyon projeleri arasında yer alan Aslantepe Kompleksi, basketboldan voleybola, judodan yüzmeye kadar birçok branşın yeni evi olacak. Projenin en dikkat çeken parçası ise 100 locaya sahip, 13 bin seyirci kapasiteli çok amaçlı basketbol salonu.

İŞTE GALATASARAY’IN YENİ SPOR VADİSİNDE YER ALACAK TESİSLER!

Basketbol: 13.000 kişilik ana salon (100 loca) ve 600 kişilik antrenman salonu.

Voleybol: 3.500 kişilik kapasiteye sahip modern salon.

Diğer Branşlar: 1.000 kişilik judo ve çok amaçlı salon ile 500 kişilik kapalı yüzme havuzu.

Konaklama ve Performans: 90 odalı tam donanımlı kamp tesisi ve 300-800 kişilik "Black Box" (çok amaçlı performans salonu).

Lojistik: 1.500 araç kapasiteli dev otopark alanı.

ASLAN’IN YENİ KALBİ: 165 BİN METREKARE

Toplamda 165 bin metrekarelik bir inşaat alanını kapsayan bu dev yatırım, sarı-kırmızılı kulübün sadece maç günlerinde değil, yılın 365 günü yaşayan bir spor merkezi olma hedefini destekliyor. 23 Nisan'da atılacak temelle birlikte Galatasaray, Avrupa standartlarındaki tesisleşme atağında vites yükseltmiş olacak.

DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Aslantepe Projesiyle ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde diğer şubeler hizmet edecek alanlar mevcut değildi. Aslantepe Projesi için bu arsayı kulübümüze kazandırdık. Arazi yeterli değil, tesis yapmak gerekiyor ve şimdi sıra orada. Uluslararası boyutta basketbol salonu, voleybol salonu, kapalı yüzme havuzu, kamp tesisi ve bazı ticari alanlar...

Ayrıca büyük eksiğimiz olan idari bina. İdari olarak kulüp dağılmış durumda. Bir kısmımız statta boş alanlarda, bir kısmımız başka yerde. Kulübe yeterli olacak idari bina şart ve bunu da yapıyoruz. Bu projenin toplamı 150 bin metre kare, 200 milyon dolar da bütçesi var. Temeli atıyoruz, inşallah kısa sürede tamamlamaya gayret edeceğiz. Başladık, ruhsatları çıkardık. 23 Nisan'da temel atma törenine sizleri bekliyorum. Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan'ı çocuklarımızla kutlamak istiyoruz. Bu törene çocuklarınızla katılmanızdan mutluluk duyacağım" sözlerini sarf etmişti.

