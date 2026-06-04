Premier Lig’den Guirassy’ye kanca! Aziz Yıldırım'ın tüm planı alt üst oldu

Aziz Yıldırım, kongrede Guirassy ve Muriqi’yi resmen açıklamak için Dortmund ile masaya oturdu. Ancak Alman basını, Aston Villa'nın da devreye girdiğini yazdı.

AZİZ YILDIRIM’DAN BÜYÜK GÖVDE GÖSTERİSİ!

Fenerbahçe'de hafta sonu yapılacak tarihi başkanlık yarışı öncesinde kulisler hiç olmadığı kadar hareketli. Eski başkan ve yeni dönem adaylarından Aziz Yıldırım, taraftarlara vadettiği dev hücum hattını eksiksiz kurmak adına transfer operasyonunu çok daha kurumsal bir boyuta taşıdı. Yıldırım’ın hedefi, kongre üyelerinin karşısına sadece oyuncularla el sıkışmış olarak değil, kulüpleriyle de anlaşmış lider bir başkan olarak çıkmak.

"YALNIZCA OYUNCU İLE ANLAŞTIM DEMEK İSTEMİYOR"

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun kulislerden aktardığı bilgilere göre; Aziz Yıldırım, Borussia Dortmund forması giyen dünyaca ünlü golcü Serhou Guirassy ve menajeriyle her konuda el sıkıştı. Ancak tecrübeli futbol adamı, transferin sadece oyuncu ayağını bitirmekle yetinmeyerek kulübü Borussia Dortmund ile de resmi bonservis pazarlıklarına başladı.

Yıldırım’ın, genel kurul üyelerine seslenirken yarım kalmış bir süreç yerine tam anlamıyla bitmiş bir operasyon sunmak istediği ve "Yalnızca oyuncu ile anlaştım" algısı yaratmaktan kaçındığı belirtildi. Yıldırım'ın hedefi ise pazar günkü büyük kongrede taraftarın sevgilisi Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy isimlerini Fenerbahçe’nin yeni golcüleri olarak kesin bir dille tüm dünyaya ilan etmek.

ALMAN BASININDAN BOMBA İDDİA! PREMİER LİG KULÜBÜ DEVREYE GİRDİ

Aziz Yıldırım cephesinde bu sıcak saatler yaşanırken, Avrupa transfer piyasası da boş durmuyor. Alman basınının köklü gazetesi Bild’in geçtiği son dakika haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Borussia Dortmund'un gol makinesi Guirassy için resmi olarak devreye girdi.

Geride kalan sezonda Dortmund formasıyla çıktığı 46 resmi maçta 22 gol ve 6 asist üreten 30 yaşındaki Gineli santrforun transfer pazarı iyice kızışırken, Aziz Yıldırım ve ekibinin İngiliz kulübünün bu kancasının ardından Dortmund ile yürüttüğü görüşmeleri hızlandırarak transferi noktalamayı amaçladığı ifade ediliyor.