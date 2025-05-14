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Galatasaray'dan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! Sahaya adımını atar atmaz yuhaladılar...

Galatasaraylı taraftarlar, Ziraat Türkiye Kupası'nda gerçekleştirilen kupa seremonisi öncesi TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu protesto etti. İşte detaylar...

Galatasaray'dan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! Sahaya adımını atar atmaz yuhaladılar...
Berker İşleyen

Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'da taraftarlar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki gösterdi.

TRABZONSPOR SEREMONİYE ÇIKMADI

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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a 3-0 kaybeden Trabzonspor'dan flaş bir hamle geldi. Bordo-mavili takım, finalin ardından madalya seremonisine çıkmama kararı aldı.

19'NCU KEZ ZAFERE ULAŞTI

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Galatasaray, 63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u 3-0 mağlup ederek 19. kez zafere ulaştı.

TFF BAŞKANI'NA TEPKİ

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacıosmanoğlu, finalin ardından madalyaları vermek üzere sahaya gelirken tribünlerden tepki yükseldi.

Galatasaraylı taraftarlar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun adının anons edilmesinin ardından protestoda bulundu.

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Ziraat Türkiye Kupası galatasaray tff
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