Galatasaray'dan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! Sahaya adımını atar atmaz yuhaladılar...

Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'da taraftarlar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki gösterdi.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a 3-0 kaybeden Trabzonspor'dan flaş bir hamle geldi. Bordo-mavili takım, finalin ardından madalya seremonisine çıkmama kararı aldı.
Galatasaray, 63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u 3-0 mağlup ederek 19. kez zafere ulaştı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacıosmanoğlu, finalin ardından madalyaları vermek üzere sahaya gelirken tribünlerden tepki yükseldi.
Galatasaraylı taraftarlar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun adının anons edilmesinin ardından protestoda bulundu.
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