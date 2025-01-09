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Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı! "Taraftarı susturamazsınız!"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
09.01.2025 23:31
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Galatasaray Kulübü, bu akşam açıklanana Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararlarına tepki göstererek, "Galatasaray taraftarlarını susturamazsınız" başlığında açıklama yayımladı ve TFF'yi istifaya çağırdı. İşte detaylar...

Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı! "Taraftarı susturamazsınız!"

Galatasaray, PFDK tarafından verilen tribün bloke cezalarının ardından bir açıklama yayımlayarak TFF'yi istifaya davet etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu, kulübümüze karşı gösterdiği taraflı ve hasmane tutumunu bu akşam açıkladığı Disiplin Kurulu kararıyla bambaşka bir seviyeye taşımıştır. Hiçbir dayanağı olmayan bir kararla stadımızın yarısından fazlasına denk gelen sayıda taraftarımızın biletleri T. Konyaspor ile oynayacağımız iç saha maçında bloke edilmiştir. Bu karar, bir kulübün yandaşlığını yapmaktan başka hiçbir görevi kalmamış olan federasyonun tamamıyla iflas ettiğinin en net göstergesidir. Amaç bellidir; rakiplerimiz açısından en çekinilen yer olan stadyumumuzu ve taraftarımızı susturmak, pasifize etmek Buradan bu kararın sahiplerine sesleniyoruz: Türk sporuna daha fazla zarar vermeden, istifa edin! Ve şunu unutmayın; siz durdurmaya çalışırsınız, biz daha fazlası oluruz! Siz susturmaya çalışırsınız, biz daha çok bağırırız! Hangi kirli ittifakla karşımıza çıkarsanız çıkın, iyi ve doğru kazanır, Galatasaray kazanır" denildi.

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig PFDK TFF Türkiye Futbol Federasyonu galatasaray
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