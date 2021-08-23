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Galatasaray'dan transfer bombası! Resmen açıklandı: Morutan kimdir?

23.08.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray’da transfer bombalarının ardı arkası kesilmiyor. Uzun süredir Morutan için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılarda hareketli dakikalar yaşanıyor. Steaua Bükreş'in sahibi Gigi Becali, Galatasaray taraftarını heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'dan transfer bombası! Resmen açıklandı: Morutan kimdir?

Daha önce birçok kez Galatasaray’da oynamak istediğini dile getiren Morutan ile ilgili sıcak gelişmeler… Gigi Becali, Morutan’ın Galatasaray’a transferini resmen açıkladı. İşte Morutan’la ilgili gelişmenin ayrıntıları…

Olimpiu Morutan'ın 5.7 milyon avro karşılığında Galatasaray'a transfer olduğu açıklandı. Steaua Bükreş'in sahibi Gigi Becali, Olimpiu Morutan'ı Galatasaray'a sattığını duyurdu. Bonservis 5.7 milyon avro olduğunu ancak sarı-kırmızılı takımın 4.2 milyon avro ödeyeceğini açıklayan Becali, sarı-kırmızılı takımın UEFA’da gruplara kalması durumunda da 1.5 milyon avro daha ödeyeceğini açıkladı.

MORUTAN KİMDİR?

25 Nisan 1999'da Romanya'nın Cluj Napoca kentinde doğan Olimpiu Morutan, ülkesinin kulüplerinden Uni Cluj'un alt yapısında yetişti. 2015'te U Cluj'da oynayan Olimpiu Morutan, 2016'da ise Botosani'ye transfer oldu.

Galatasaray'dan transfer bombası! Resmen açıklandı: Morutan kimdir?

1,73'lük orta saha, 2018'de 700 bin avro bonservis bedeliyle Steaua Bükreş’in yolunu tuttu.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Olimpiu Morutan
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