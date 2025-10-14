Galatasaray'dan transferde Onyedika bombası! Osimhen faktörü devrede...

Sarı-kırmızılılar, ara transfer dönemi için Club Brugge'ün Nijeryalı orta saha oyuncusu Raphael Onyedika'yı gündemine aldı. Transferde Victor Osimhen'in de devreye girdiği belirtiliyor.

Galatasaray, Süper Lig'deki başarılı performansının yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de iddialı bir şekilde yoluna devam ediyor. Ancak teknik direktör Okan Buruk, özellikle orta saha bölgesinde yaşanabilecek olası sakatlıklar ve cezalar nedeniyle kadroyu güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılı yönetim, ara transfer dönemi için çalışmalara başladı.

ORTA ALANA BİR TAKVİYE DAHA!

Sezon başında da gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Raphael Onyedika, Galatasaray'ın yeniden radarına girdi. Club Brugge forması giyen 24 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu, güçlü fiziği, top tekniği ve oyun görüşüyle dikkat çekiyor. Onyedika, orta sahada hem defansif hem de ofansif görevleri başarıyla yerine getirebiliyor.

VICTOR OSIMHEN DEVREDE

Transferde en önemli faktörlerden biri ise Victor Osimhen'in devreye girmesi. Onyedika ile Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaş olan Osimhen'in, Galatasaray hakkında olumlu referanslar verdiği ve transferin gerçekleşmesi için çaba sarf ettiği belirtiliyor. Osimhen'in, Onyedika'yı Galatasaray'a gelmesi konusunda ikna etmeye çalıştığı ve sarı-kırmızılı kulübün büyüklüğünden bahsettiği öğrenildi. Club Brugge'ün Onyedika için 15-20 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği ifade ediliyor. Galatasaray yönetiminin, bu rakamı aşağıya çekmek için pazarlıklara başladığı ve takas formülünü de devreye sokabileceği konuşuluyor. Sarı-kırmızılıların, Onyedika transferini ocak ayına kadar sonuçlandırmayı hedeflediği belirtiliyor.

Galatasaray'ın Raphael Onyedika transferi, ara transfer döneminin en çok konuşulacak konularından biri olmaya aday. Osimhen'in de devreye girmesiyle transferin gerçekleşme ihtimali artarken, sarı-kırmızılı taraftarlar Onyedika'nın takıma katılmasını heyecanla bekliyor. Galatasaray'ın orta saha bölgesine yapacağı bu takviye, takımın gücüne güç katacak gibi görünüyor.