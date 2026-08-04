Mauro Icardi'den olay yaratan paylaşımlar! Eleştirilere manidar yanıt

Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra serbest statüde bulunan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bir kez daha gündeme oturdu. Tecrübeli golcü, hakkında yapılan eleştirilere yanıt niteliği taşıyan iki ayrı paylaşım yaptı.

ELEŞTİRİLERE MANİDAR GÖNDERME

Sosyal mecrada takipçileriyle paylaştığı görsellerin üzerine eklediği notlarla dikkat çeken Icardi, ilk paylaşımında kendisini eleştirenlere işaret ederek şu ifadeyi kullandı:

"Seni eleştirenlerin seni görmek istediği durum."

Arjantinli yıldız, hemen ardından yaptığı ikinci paylaşımda ise eleştirilerin dozuna tepki göstererek sitemini şu sözlerle dile getirdi:

"Eleştirdikleri kişiye bak, bu nasıl yüzsüzlük?"

Golcü futbolcunun bu mesajları, kısa sürede sosyal medyada binlerce etkileşim alarak futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.