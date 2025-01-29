Galatasaray'dan Türk futbol tarihinde görülmemiş ve belki görülmeyecek transfer teklifi! Osimhen için astronomik rakam, Napoli tarafından reddedildi!

Galatasaray, Victor Osimhen için Napoli'ye ilk transfer teklifini yaptığı iddia edildi. Türkiye tarihinde görülmemiş ve belki de asla görülmeyecek bir rakamla Napoli'nin kapısını çalan sarı-kırmızılılar yine de ret cevabı aldı.

GALATASARAY'DAN ASTRONOMİK TEKLİF

Galatasaray, Victor Osimhen için Napoli'ye 65 milyon Euro teklif etti. Serbest kalma bedeli 75 milyon Euro olan Osimhen için 1 kuruş bile inmek istemeyen Napoli, yapılan bu tarihi teklifi düşünmeden reddetti.

DE LAURENTIIS TOK SATICI

Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis'in Osimhen için tok satıcıyı oynadığı ve sezon sonunda istediği teklifi alacağına emin olduğu yazıldı. Kvaratskhelia'yı kısa süre önce 70 milyon Euro'ya PSG'ye satan Napoli'nin kasası rahatlamış durumda olduğu için Osimhen transferinde aceleci davranmayacaklar. (CDS)