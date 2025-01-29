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Galatasaray'dan Türk futbol tarihinde görülmemiş ve belki görülmeyecek transfer teklifi! Osimhen için astronomik rakam, Napoli tarafından reddedildi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.01.2025 14:19
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Galatasaray'a gelerek Avrupa'da ses getiren Victor Osimhen transferi hakkında yeni iddialar ortaya atılıyor. Napoli'nin kesinlikle yollarını ayırmak istediği Nijeryalı oyuncu için Galatasaray'ın Türkiye tarihinde daha önce görülmemiş bir teklif yaptığı iddia edildi.

Galatasaray'dan Türk futbol tarihinde görülmemiş ve belki görülmeyecek transfer teklifi! Osimhen için astronomik rakam, Napoli tarafından reddedildi!
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, Victor Osimhen için Napoli'ye ilk transfer teklifini yaptığı iddia edildi. Türkiye tarihinde görülmemiş ve belki de asla görülmeyecek bir rakamla Napoli'nin kapısını çalan sarı-kırmızılılar yine de ret cevabı aldı.

GALATASARAY'DAN ASTRONOMİK TEKLİF

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Galatasaray, Victor Osimhen için Napoli'ye 65 milyon Euro teklif etti. Serbest kalma bedeli 75 milyon Euro olan Osimhen için 1 kuruş bile inmek istemeyen Napoli, yapılan bu tarihi teklifi düşünmeden reddetti.

DE LAURENTIIS TOK SATICI

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Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis'in Osimhen için tok satıcıyı oynadığı ve sezon sonunda istediği teklifi alacağına emin olduğu yazıldı. Kvaratskhelia'yı kısa süre önce 70 milyon Euro'ya PSG'ye satan Napoli'nin kasası rahatlamış durumda olduğu için Osimhen transferinde aceleci davranmayacaklar. (CDS)

Galatasaray'ın Osimhen için yaptığı teklifin ne olacağını düşünüyorsunuz?

Galatasaray rakamı arttırıp Osimhen'i almalı
Napoli, Osimhen'i asla satmamalı
Bu tür tekliflerin Türk futboluna etkisi yok. Ücret çok riskli

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