Galatasaray'dan Türkiye'de daha önce görülmemiş hamle! Bu teknoloji karşısında herkes şaşıp kalacak

Galatasaray yönetimi, saha içinde olduğu gibi saha dışında da çalışmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların stadındaki reklam panolarıyla ilgili çalışma başlatan Dursun Özbek'in ekibi, dünya lideri TGI Sport ile anlaşma sağlamak üzere. Saha kenarında bulunan LED paneller artık çok efektif kullanılacak.

TÜM DÜNYA İÇİN YAPILAN HAMLE

Yapılan bu anlaşmada PADS teknolojisi kullanılacak. Bu teknoloji sayesinde, maç hangi ülkeden izlenirse, o ülkenin markalarının reklamları dönecek. Türkiye'de daha önce kullanılmaya fakat Avrupa'da çok yaygın olan bu yöntem kısa süre içinde hayata geçecek. Bu sayede sarı-kırmızılılar tüm dünyadan reklam alarak gelirine gelir katacak.



