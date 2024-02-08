Galatasaray'dan Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru! "Maç başka yerde oynansın"

Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Galatasaray mücadele öncesi TFF'ye başvuruda bulundu.
Sarı-kırmızlı kulüp, TFF'ye, 18 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacağı açıklanan MKE Ankaragücü-Galatasaray maçınının Eryaman Stadyumu'nun zemininin futbol oynamaya elverişli olmadığını gerekçe olarak gösterdi.
TFF yetkililerinin Eryaman Stadyumu'nda inceleme yapacağı ve bu incelemenin ardından müsabakanın oynanıp oynanamayacağı hakkında kararını açıklayacağı kaydedildi.
Ankaragücü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca Çaykur Rizespor maçı sonrasında yaşanan olaylar gerekçesiyle verilen beş maçlık cezasının ardından, Süper Lig'de bu karşılaşmada seyircisinin önüne çıkacak.