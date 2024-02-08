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Galatasaray'dan Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru! "Maç başka yerde oynansın"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.02.2024 18:39 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde deplasmanda başkent ekibi Ankaragücü ile karşılaşacak olan Galatasaray mücadele önce Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Galatasaray mücadele öncesi TFF'ye başvuruda bulundu.

"ZEMİN ELVERİŞLİ DEĞİL"

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Sarı-kırmızlı kulüp, TFF'ye, 18 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacağı açıklanan MKE Ankaragücü-Galatasaray maçınının Eryaman Stadyumu'nun zemininin futbol oynamaya elverişli olmadığını gerekçe olarak gösterdi.

TFF'NİN KARARI BEKLENİYOR

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TFF yetkililerinin Eryaman Stadyumu'nda inceleme yapacağı ve bu incelemenin ardından müsabakanın oynanıp oynanamayacağı hakkında kararını açıklayacağı kaydedildi.

Ankaragücü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca Çaykur Rizespor maçı sonrasında yaşanan olaylar gerekçesiyle verilen beş maçlık cezasının ardından, Süper Lig'de bu karşılaşmada seyircisinin önüne çıkacak.

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