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Galatasaray'dan Udinese'ye transfer olan Zaniolo'da büyük kriz!

Udinese'nin satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldığı Nicolo Zaniolo'nun geleceği yeniden tartışma konusu oldu. İtalyan yıldızın menajeri Claudio Vigorelli, söz verilen maaş görüşmelerinin gerçekleşmediğini belirterek oyuncunun hayal kırıklığı yaşadığını açıkladı.

Galatasaray'dan Udinese'ye transfer olan Zaniolo'da büyük kriz!
Burak Kavuncu

Nicolo Zaniolo'nun Udinese macerasında beklenmedik bir gelişme yaşandı. İtalyan ekibinin satın alma opsiyonunu kullanarak Galatasaray'dan bonservisini aldığı ve oyuncuyla 2029 yılına kadar sözleşme imzaladığı yönündeki haberlerin ardından, Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

"YENİ ŞARTLAR İÇİN SÖZ VERİLMİŞTİ"

Galatasaray dan Udinese ye transfer olan Zaniolo da büyük kriz! 1

İtalyan basınına konuşan Vigorelli, transfer tamamlanmadan önce Udinese yönetimiyle önemli bir mutabakata vardıklarını ifade etti. Vigorelli, "Satın alma opsiyonu kullanılmadan önce yeniden masaya oturup şartları güncelleme konusunda söz almıştık. Ancak şu ana kadar bu konuda bir anlaşmaya varılamadı" diyerek görüşmelerin beklendiği gibi ilerlemediğini belirtti.

ZANIOLO HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR

Galatasaray dan Udinese ye transfer olan Zaniolo da büyük kriz! 2

Maaş düzenlemesi konusunda son günlerde yoğun temasların sürdüğünü söyleyen Vigorelli, henüz ortak bir noktaya ulaşılamadığını dile getirdi. Deneyimli menajer, "Her iki taraf da çaba gösterdi ancak anlaşma sağlanamadı. Nicolo bu süreç nedeniyle üzgün ve hayal kırıklığı yaşıyor" ifadelerini kullandı.

UDINESE İLE YENİ GÖRÜŞME BEKLENİYOR

Galatasaray dan Udinese ye transfer olan Zaniolo da büyük kriz! 3

Taraflar arasındaki krize rağmen çözüm kapısının kapanmadığını belirten Vigorelli, Udinese yönetimiyle yeniden bir araya gelmeyi umduklarını söyledi.

İtalyan menajer, hem kulübü hem de oyuncuyu memnun edecek bir orta yol bulunabileceğine inandıklarını ifade ederken, Zaniolo'nun geleceğinin yapılacak yeni görüşmelerin ardından netlik kazanacağını sözlerine ekledi.

ZANIOLO'DAN TEPKİ!

Galatasaray dan Udinese ye transfer olan Zaniolo da büyük kriz! 4

Transfer sürecinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle zor durumda kalan Nicolo Zaniolo'dan siyah ekran paylaşımı geldi.

GALATASARAY CEPHESİ DE TAKİPTE

Galatasaray dan Udinese ye transfer olan Zaniolo da büyük kriz! 5

Galatasaray'dan ayrılarak kariyerine İtalya'da devam eden Zaniolo'nun durumundaki belirsizlik, sarı-kırmızılı camiada da yakından takip ediliyor. Udinese ile oyuncu cephesi arasında yaşanacak gelişmelerin önümüzdeki günlerde transfer gündeminin önemli başlıklarından biri olması bekleniyor.

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