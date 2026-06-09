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Galatasaray'dan Vlahovic bombası! Victor Osimhen'in yanına geliyor

Galatasaray, Juventus'un Sırp golcüsü Dusan Vlahovic için dev bir teklif hazırladı. Süper Lig devlerinin peşinde olduğu yıldız için rakam belli oldu!

Galatasaray'dan Vlahovic bombası! Victor Osimhen'in yanına geliyor
Emre Şen
Dusan Vlahovic

Dusan Vlahovic

SIR Sırbistan
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
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Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız veren ve kadrosuna dünyaca ünlü bir golcü katmak isteyen Galatasaray, rotasını İtalya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılı yönetim, Avrupa futbolunun en önemli santrforlarından biri olarak gösterilen Juventus'un Sırp süperstarı Dusan Vlahovic'i gündemine alarak transfer piyasasını sarsacak bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor.

İŞTE MASADAKİ DEV TEKLİF

Galatasaray dan Vlahovic bombası! Victor Osimhen in yanına geliyor 1

İtalyan basınında geniş yankı bulan çarpıcı iddialara göre; Galatasaray yönetimi, Juventus ile sözleşmesinin son yılına giren 26 yaşındaki dünya yıldızı için kesenin ağzını ardına kadar açtı. Sarı-kırmızılı kurmayların, Vlahovic'i İstanbul'a gelmeye ikna edebilmek adına yıllık 10 milyon Euro garanti ücret ve her sezon başarıya endeksli 5 milyon Euro tutarında bonus maddeleri içeren devasa bir sözleşme paketi sunduğu öne sürüldü.

EZELİ RAKİPLER DE PUSUDA

Galatasaray dan Vlahovic bombası! Victor Osimhen in yanına geliyor 2

Sırp golcü için devrede olan tek Türk takımı Galatasaray değil. İddiaların detaylarında, Süper Lig'in diğer devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da Vlahovic'in durumunu yakından takip ettiği ve transfer yarışında fırsat kolladığı belirtildi. Özellikle ezeli rakiplerin de bu yarışa dahil olması, transfer operasyonunun önümüzdeki günlerde çok daha çetin geçeceğinin sinyallerini veriyor.

SON SÖZ VLAHOVIC'İN

Galatasaray dan Vlahovic bombası! Victor Osimhen in yanına geliyor 3

Bu tarihi transfer sürecindeki en kritik viraj ise oyuncunun bizzat kendisi olacak. Juventus yetkilileriyle yapılacak bonservis pazarlıklarının ardından, Vlahovic'in masadaki dev teklifleri değerlendirerek kariyerine hangi takımda devam edeceğine dair vereceği nihai karar bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Juventus galatasaray
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