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Galatasaray'dan ''Yapı yok, ayıp var!'' başlığı altında açıklama! ''Bu ayıbın sinsi planlayıcılarıdır...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
10.11.2024 21:52
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Trendyol Süper Lig'de 12. haftasın Samsunspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray, karşılaşmanın ardından ''Yapı yok, ayıp var!'' başlığı ile bir açıklama yayımladı. İşte detaylar...

Galatasaray'dan ''Yapı yok, ayıp var!'' başlığı altında açıklama! ''Bu ayıbın sinsi planlayıcılarıdır...''

Galatasaray, Samsunspor galibiyeti ardından ''Yapı yok, ayıp var!'' başlığı altında bir açıklama yaptı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;

''Son haftalarda kulübümüz üzerine yapılan ahlaksız algı çalışmaları, bugün oynadığımız maçtaki saçma sapan kararlarla son noktasına ulaşmıştır.

Aleyhimize verilen, orta hakem ve VAR hakeminin başrol için yarıştığı bu anlamsız kararlar, bugün aldığımız galibiyetin aslında ne kadar zor bir galibiyet olduğunu herkese göstermiştir.

“Yapı yapı” diyerek haftalardır her mecrada gözyaşı dökenler, bugün yapılan bu ayıbın sinsi planlayıcılarıdır.

Amaç, Galatasaray’a karşı haksız bir çifte standart oluşturmak ve masa başında eşitliği yeniden sağlamaktır.

Biz bu kirli oyunu geçen senelerden biliyoruz.

İşte bu yüzden, bugün, kazansak bile susmayacağız.

Haksızlığı kendi hakkı kabul eden, kazanmak için her yolu mübah sayan bu zihniyeti değiştirmek için mücadele etmeye devam edeceğiz.

“Bir kulüp için ayrıcalık değil, herkes için adalet” gelene kadar doğru arayışımızdan vazgeçmeyeceğiz.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan, bugün bu ayıba imza atanların, önce performansları sonra niyetlerinin acil şekilde sorgulanmasını istiyoruz.

Adaleti getirme sözüyle yola çıkmış bu yönetimin bugün göstereceği tavır, Türk futbolunun geleceğine dair hakkaniyetli duruşlarını göstermeleri açısından çok önemlidir.

Galatasaray Spor Kulübü, bu ayıbın her türlü platformda takipçisi olacak ve gereken her türlü aksiyonu alacaktır.

Galatasaray Spor Kulübü''

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Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek galatasaray
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