SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan Yarmolenko hamlesi!

Galatasaray'dan Yarmolenko hamlesi!

25.06.2021 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da göreve resmen başlayan Burak Elmas ve ekibi transferde hareketli saatler geçiriyor. Seçim öncesi "12 oyuncuyla görüşme halindeyiz" açıklamasında bulunan başkan Burak Elmas dünyaca ünlü yıldızın transferini bitirmek için girişimlere başladı. İşte detaylar...

Galatasaray'dan Yarmolenko hamlesi!

Galatasaray'da yeni yönetim mazbatasını aldı ve görev dağılımları yapıldı. Sarı Kırmızılı ekipte transfer süreci hız kazandı. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynanacak PSV maçı öncesi tüm transferleri kamp sürecine yetiştirmeye çalışan yeni yönetim kolları sıvadı.Burak Elmas önderliğindeki yeni yönetim transfer çalışmalarına hız verdi. Galatasaray'ın 38. Başkanı Burak Elmas, seçim öncesi vaadinde 12 futbolcuyla görüşme halinde olduğunu ve birçoğuyla prensipte anlaşma noktasına geldiklerini ifade etmişti.

FATİH TERİM'E JEST

burak-elmas-gemileri-yakti-bir-dunya-yildizini-galatasaray-a-getiriyor-yarmolenko--2486900

Burak Elmas'ın teknik direktör Fatih Terim'e jestte bulunacağı ve dünyaca ünlü yıldızın transferini bitirmek için kollar sıvadığı ifade edildi. Galatasaray'da yeni transferlerin büyük bölümünün kampa yetiştirilmesi bekleniyor.Yeniden Florya'ya geri dönen ve çalışmalarını sürdüren Fatih Terim'in transfer listesini hazırladığı ve yeni yönetime ilettiği ifade ediliyor. Fatih Terim'in listesinde bulunan futbolcuların kampa yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor.

Florya'da ilk kriz: İstanbul'a gelmemFlorya'da ilk kriz: İstanbul'a gelmem

DİRSEK TEMASI KURULDU

164214738-yarmolenko

G.Saray Başkanı Burak Elmas başkan seçilmeden önce takıma kazandıracağı futbolcuları belirlemişti. Çiçeği burnunda başkan Burak Elmas, göreve hızlı başladı ve transferin startını verdi. Elmas, Ukrayna Milli Takımı'nın yıldızı Andriy Yarmolenko ile dirsek teması kurdu. Elmas'ın Yarmolenko'yu Fatih Terim'e sunduğu ve tecrübeli hocadan gelecek cevaba göre hareket edeceği öğrenildi.

WEST HAM YOLU GÖSTERDİ!

GettyImages-1228658728

West Ham United ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek sağ kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro. İngiliz ekibi Yarmolenko'nun yüksek maaşı nedeniyle ayrılmasına sıcak bakıyor. Yarmolenko milli takımda 97 maçta 42 gol attı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Engin Verel, Fenerbahçe başkanlığına aday olacakEngin Verel, Fenerbahçe başkanlığına aday olacak
PARTNERGizli nikah! Eski G.Saraylı yıldız kimseye duyurmadan Türk güzelle dünya evine girdiGizli nikah! Eski G.Saraylı yıldız kimseye duyurmadan Türk güzelle dünya evine girdi
Galatasaray'dan basketbolda büyük hamleGalatasaray'dan basketbolda büyük hamle
Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
harcama limitlerini usulune göre uydurum yöneticiler sov yapmaktan takımların gelecegini düşünmüyorlar beyler fedarasyon size kötülük yapmıyor iyilik yapıyor battık diyorsunuz bu dünya yıldızları nasıl gelicek o zaman kadar yaşarmıyız bilmiyorum bu takımlar amatöre düşecek bu gidişle bunu her takım için diyorum yazık bu takımlara günlük yaşamaktan vazgeçelim artık

En Çok Okunan Haberler

Polis olan kızının yeni imajını paylaştı

Polis olan kızının yeni imajını paylaştı

Erdoğan'dan 'erken seçim' açıklaması

Erdoğan'dan 'erken seçim' açıklaması

Beklenen oldu! Messi imzayı attı

Beklenen oldu! Messi imzayı attı

Milli maçın ortasında Müslüm Gürses şarkısı çaldı

Milli maçın ortasında Müslüm Gürses şarkısı çaldı

Anlaşma tamam! İlk transfer geliyor

Anlaşma tamam! İlk transfer geliyor

Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimine müjde!

Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimine müjde!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Salih Uçan'ın transferini açıkladı

Salih Uçan'ın transferini açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Fatih Terim döner dönmez biletlerini kesti!

Fatih Terim döner dönmez biletlerini kesti!

Beşiktaş'a Sergen Yalçın'dan sonra bir şok da Salih Uçan'dan

Beşiktaş'a Sergen Yalçın'dan sonra bir şok da Salih Uçan'dan

Fenerbahçe'den Sergen Yalçın bombası!

Fenerbahçe'den Sergen Yalçın bombası!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.