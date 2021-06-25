Galatasaray'dan Yarmolenko hamlesi!

Galatasaray'da yeni yönetim mazbatasını aldı ve görev dağılımları yapıldı. Sarı Kırmızılı ekipte transfer süreci hız kazandı. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynanacak PSV maçı öncesi tüm transferleri kamp sürecine yetiştirmeye çalışan yeni yönetim kolları sıvadı.Burak Elmas önderliğindeki yeni yönetim transfer çalışmalarına hız verdi. Galatasaray'ın 38. Başkanı Burak Elmas, seçim öncesi vaadinde 12 futbolcuyla görüşme halinde olduğunu ve birçoğuyla prensipte anlaşma noktasına geldiklerini ifade etmişti.

FATİH TERİM'E JEST

Burak Elmas'ın teknik direktör Fatih Terim'e jestte bulunacağı ve dünyaca ünlü yıldızın transferini bitirmek için kollar sıvadığı ifade edildi. Galatasaray'da yeni transferlerin büyük bölümünün kampa yetiştirilmesi bekleniyor.Yeniden Florya'ya geri dönen ve çalışmalarını sürdüren Fatih Terim'in transfer listesini hazırladığı ve yeni yönetime ilettiği ifade ediliyor. Fatih Terim'in listesinde bulunan futbolcuların kampa yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor.

DİRSEK TEMASI KURULDU

G.Saray Başkanı Burak Elmas başkan seçilmeden önce takıma kazandıracağı futbolcuları belirlemişti. Çiçeği burnunda başkan Burak Elmas, göreve hızlı başladı ve transferin startını verdi. Elmas, Ukrayna Milli Takımı'nın yıldızı Andriy Yarmolenko ile dirsek teması kurdu. Elmas'ın Yarmolenko'yu Fatih Terim'e sunduğu ve tecrübeli hocadan gelecek cevaba göre hareket edeceği öğrenildi.

WEST HAM YOLU GÖSTERDİ!

West Ham United ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek sağ kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro. İngiliz ekibi Yarmolenko'nun yüksek maaşı nedeniyle ayrılmasına sıcak bakıyor. Yarmolenko milli takımda 97 maçta 42 gol attı.



