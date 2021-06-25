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Florya'da ilk kriz: İstanbul'a gelmem

25.06.2021 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da yeni yönetim mazbatasını aldı ve görev dağılımları yapıldı. Sarı Kırmızılı ekipte transfer süreci hız kazandı. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynanacak PSV maçı öncesi tüm transferleri kamp sürecine yetiştirmeye çalışan yeni yönetim kolları sıvadı. İç transferde ise geçtiğimiz sene Premier Lig'e kiralanan Diagne'nin ''İstanbul'a gelmem'' yanıtı Terim'in bütün planlarını bozdu. İşte detaylar...

Florya'da ilk kriz: İstanbul'a gelmem

Galatasaray'da yeni transferlerin büyük bölümünün kampa yetiştirilmesi bekleniyor. Mevcut kadro ile ilgili ise Terim'in kararı bekleniyor.Cim-Bom’da golcülerin kaderi belli oldu. Başkan Burak Elmas’la göreve devam etmek için el sıkışan Teknik Direktör Fatih Terim’in, yüksek maliyeti ve sık sık sakatlanmasıyla tepki toplayan Falcao’nun üzerini çizdiği belirlendi.

HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

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Fatih Terim’in 35 yaşındaki oyuncuyu gözden çıkardığı ve kararını Başkan Elmas’a da ilettiği öğrenildi. Radamel Falcao 2020-2021 sezonunda Galatasaray formasıyla sadece 18 resmi maça çıktı. Kolombiyalı forvet, Süper Lig’de 9 gol, 2 asistlik performans sergilerken bir kez daha hayal kırıklığı yarattı.Sarı-kırmızılı yönetimin bu operasyonla, beklentilere bir türlü yanıt veremeyen ve büyük hayal kırıklığı yaratan Kolombiyalı golcünün yıllık 5 milyon euro tutarındaki ağır maliyetinden kurtulmanın hesaplarını yaptığı belirtildi.

DIAGNE İÇİN, ''GERİ DÖNSÜN'' KARARI

Cim-Bom’da Mbaye Diagne için, “Geri dönsün” kararı verildi. İngiliz ekibi West Bromwich Albion tarafından satın alma opsiyonu kullanılmayan Senegalli forvetinin takıma geri döneceği ve teknik patron Fatih Terim’in bu futbolcuyu değerlendirmeyi düşüneceği belirtildi.

Fatih Terim'den beklenmedik karar! Mbaye Diagne takıma geri dönüyorFatih Terim'den beklenmedik karar! Mbaye Diagne takıma geri dönüyor

"İSTANBUL'A GELMEM"

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Premier Lig'de oynadığı futbolla dikkat çeken Diagne, lig bittikten sonra 'İstanbul'a gelmem' derken, oyuncunun menajeri İtalya ve İngiltere'de bazı kulüplerle görüşmelere başlamıştı. Fatih Terim ve yönetimin Diagne'nin verdiği bu yanıt sonrası şoke olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetimin Diagne ile ilgili kararını önümüzdeki günlerde vereceği aktarıldı.


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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Radamel Falcao Mbaye Diagne
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