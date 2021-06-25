Florya'da ilk kriz: İstanbul'a gelmem

Galatasaray'da yeni transferlerin büyük bölümünün kampa yetiştirilmesi bekleniyor. Mevcut kadro ile ilgili ise Terim'in kararı bekleniyor.Cim-Bom’da golcülerin kaderi belli oldu. Başkan Burak Elmas’la göreve devam etmek için el sıkışan Teknik Direktör Fatih Terim’in, yüksek maliyeti ve sık sık sakatlanmasıyla tepki toplayan Falcao’nun üzerini çizdiği belirlendi.

HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Fatih Terim’in 35 yaşındaki oyuncuyu gözden çıkardığı ve kararını Başkan Elmas’a da ilettiği öğrenildi. Radamel Falcao 2020-2021 sezonunda Galatasaray formasıyla sadece 18 resmi maça çıktı. Kolombiyalı forvet, Süper Lig’de 9 gol, 2 asistlik performans sergilerken bir kez daha hayal kırıklığı yarattı.Sarı-kırmızılı yönetimin bu operasyonla, beklentilere bir türlü yanıt veremeyen ve büyük hayal kırıklığı yaratan Kolombiyalı golcünün yıllık 5 milyon euro tutarındaki ağır maliyetinden kurtulmanın hesaplarını yaptığı belirtildi.

DIAGNE İÇİN, ''GERİ DÖNSÜN'' KARARI

Cim-Bom’da Mbaye Diagne için, “Geri dönsün” kararı verildi. İngiliz ekibi West Bromwich Albion tarafından satın alma opsiyonu kullanılmayan Senegalli forvetinin takıma geri döneceği ve teknik patron Fatih Terim’in bu futbolcuyu değerlendirmeyi düşüneceği belirtildi.

"İSTANBUL'A GELMEM"

Premier Lig'de oynadığı futbolla dikkat çeken Diagne, lig bittikten sonra 'İstanbul'a gelmem' derken, oyuncunun menajeri İtalya ve İngiltere'de bazı kulüplerle görüşmelere başlamıştı. Fatih Terim ve yönetimin Diagne'nin verdiği bu yanıt sonrası şoke olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetimin Diagne ile ilgili kararını önümüzdeki günlerde vereceği aktarıldı.



