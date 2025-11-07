SPOR

Galatasaray'dan yayıncı kuruluşa zehir zemberek açıklama! TFF'ye resmi başvuru yapıldı

Galatasaray, yayıncı kuruluş ile ilgili TFF'ye başvuruda bulundu. Sarı-kırmızılılar yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü olarak, Trendyol Süper Lig yayıncısı beIN Media Group Türkiye'nin, son dönemdeki yayınlarında Kulübümüzü hedef alan, tarafsızlıktan uzak ve sistematik bir yayın politikası izlediğini tespit etmiş bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

Emre Şen

Galatasaray, yayıncı kuruluş ile ilgili TFF'ye başvuruda bulunduğunu duyurup maddeler halinde tüm detayları paylaştı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Konu: beIN Media Group'un ''Tarafsızlık İlkesini İhlal Eden Yayın Politikası Hakkında'' TFF ve Yayıncı Kuruluşa Resmî Başvuru

Galatasaray Spor Kulübü olarak, Trendyol Süper Lig yayıncısı beIN Media Group Türkiye'nin, son dönemdeki yayınlarında Kulübümüzü hedef alan, tarafsızlıktan uzak ve sistematik bir yayın politikası izlediğini tespit etmiş bulunmaktayız.

Bu yayın anlayışı, münferit hataların ötesine geçerek Kulübümüzü kamuoyu önünde itibarsızlaştıran bir tutuma dönüşmüştür.

Yayıncılık etiğiyle ve Türk futbolunun marka değerini koruma sorumluluğuyla bağdaşmayan bu yaklaşım hem yayıncı kuruluşun hem de futbol otoritelerinin ciddiyetle ele alması gereken bir konudur.

"⁠YAYINLARDA TARAFLI GÖRSEL TERCİHLER"

Son haftalarda yapılan yayınlarda, Teknik Direktörümüz Okan Buruk'un görüntüleri manipülatif biçimde kullanılarak "hakemlerle sürekli tartışan" bir figür algısı oluşturulmaktadır. Bu tür yönlendirmeler, yayıncılıkta eşitlik ve tarafsızlık ilkelerinin açık ihlalidir.

"⁠YAYIN STANDARTLARINDA EŞİTSİZLİK"

Maç yayınlarında ve özetlerde, kamera açıları ve tekrar standartlarının farklı takımlar için farklı biçimlerde uygulanması, objektiflikten uzak bir yayın çizgisine işaret etmektedir.

"PERSONEL SEÇİMİ VE SOSYAL MEDYA İHLALLERİ"

Yayıncı kuruluşun personel görevlendirmelerinde çıkar çatışmasına yol açan tercihlerde bulunması ve resmî sosyal medya hesaplarından Kulübümüzü hedef alan içeriklerin paylaşılması, kurumsal tarafsızlığı ciddi biçimde sorgulatmaktadır.

"⁠RESMİ BAŞVURUMUZ VE TALEPLERİMİZ"

Kulübümüz, bu ihlallerin incelenmesi amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi şikayette bulunmuş, beIN Media Group yönetimine de yazılı uyarıda bulunmuştur.

TFF'den;

•⁠ ⁠Yayıncı kuruluş hakkında tarafsızlık denetimi başlatılmasını,

•⁠ ⁠Eşit yayıncılık ilkelerinin yeniden tesis edilmesini,

•⁠ ⁠Sorumlular hakkında disiplin hükümlerinin uygulanmasını talep etmekteyiz.

Yayıncı kuruluşun bu yaklaşımı sürdürmesi halinde Galatasaray Spor Kulübü, Rekabet Kurumu, RTÜK ve uluslararası yayıncı birlikleri nezdinde gerekli tüm yasal süreçleri başlatacaktır.

Galatasaray Spor Kulübü, Türk Futbolunun adil, saygın ve güvenilir bir zeminde gelişmesi için sürecin kararlılıkla takipçisi olacaktır."

Canlı Skor

