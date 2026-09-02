SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray’dan yeni transfer! El-Chadaille Bitshiabu için resmi açıklama

Galatasaray'dan yeni bir transfer hamlesi geldi. Sarı-kırmızılı kulüp; savunma oyuncusu El-Chadaille Bitshiabu'nun geçici transferi için kulübü RB Leipzig ve futbolcuyla resmi görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray’dan yeni transfer! El-Chadaille Bitshiabu için resmi açıklama
Devrim Karadağ
El Chadaille Bitshiabu

El Chadaille Bitshiabu

FRA Fransa
Yaş: 21 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: RB Leipzig
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray, transfer çalışmalarına ilişkin yeni bir gelişmeyi Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Galatasaray, El-Chadaille Bitshiabu'nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlandığını duyurdu.

GÖRÜŞMELER RESMEN BAŞLADI

Galatasaray'ın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu El-Chadaille Bitshiabu'nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Galatasaray’dan yeni transfer! El-Chadaille Bitshiabu için resmi açıklama 1

SAVUNMAYA GENÇ TAKVİYE

Fransa doğumlu 21 yaşındaki Bitshiabu, stoper pozisyonunda görev yapıyor. Kariyerine Paris Saint-Germain altyapısında başlayan genç savunmacı, daha sonra RB Leipzig'e transfer olmuştu.

Galatasaray'ın girişimi, savunma hattına genç ve fizik gücü yüksek bir oyuncu kazandırma hamlesi olarak öne çıkıyor.

Galatasaray’dan yeni transfer! El-Chadaille Bitshiabu için resmi açıklama 2

Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde Bitshiabu'nun geçici transferinin resmiyet kazanması bekleniyor.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Atletico Madrid, Jonathan David’i kadrosuna kattıAtletico Madrid, Jonathan David’i kadrosuna kattı
Çorum FK, Youssoufa Moukoko’yu renklerine bağladıÇorum FK, Youssoufa Moukoko’yu renklerine bağladı
Anahtar Kelimeler:
transfer galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
13 yaşındaki kız çocuğunda 26 kişi cinsel istismarda bulundu: Davada karar açıklandı

13 yaşındaki kız çocuğunda 26 kişi cinsel istismarda bulundu: Davada karar açıklandı

İran, ABD hedeflerini vurdu! Ürdün ve Kuveyt'ten açıklama

İran, ABD hedeflerini vurdu! Ürdün ve Kuveyt'ten açıklama

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için olay tahmin! Beşiktaş'ı yenerse...

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için olay tahmin! Beşiktaş'ı yenerse...

Taburcu olduktan sonra paylaştı! Masadaki o detaya yorum yağdı

Taburcu olduktan sonra paylaştı! Masadaki o detaya yorum yağdı

ABD İran'ı vurdu: Altın düştü, petrol fırladı

ABD İran'ı vurdu: Altın düştü, petrol fırladı

Times Meydanı'nda dehşet saçmıştı! Öldürülen kadın Bank of America'nın Başkan Yardımcısı çıktı

Times Meydanı'nda dehşet saçmıştı! Öldürülen kadın Bank of America'nın Başkan Yardımcısı çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.