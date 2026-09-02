Galatasaray’dan yeni transfer! El-Chadaille Bitshiabu için resmi açıklama

Galatasaray, transfer çalışmalarına ilişkin yeni bir gelişmeyi Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Galatasaray, El-Chadaille Bitshiabu'nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlandığını duyurdu.

GÖRÜŞMELER RESMEN BAŞLADI

Galatasaray'ın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu El-Chadaille Bitshiabu'nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

SAVUNMAYA GENÇ TAKVİYE

Fransa doğumlu 21 yaşındaki Bitshiabu, stoper pozisyonunda görev yapıyor. Kariyerine Paris Saint-Germain altyapısında başlayan genç savunmacı, daha sonra RB Leipzig'e transfer olmuştu.

Galatasaray'ın girişimi, savunma hattına genç ve fizik gücü yüksek bir oyuncu kazandırma hamlesi olarak öne çıkıyor.

Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde Bitshiabu'nun geçici transferinin resmiyet kazanması bekleniyor.