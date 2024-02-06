Galatasaray'dan yıldız isim Hakim Ziyech için açıklama geldi! "Kemik ödemi tespit edilmiştir" 1 ay yok...

Afrika Uluslar Kupası’nda ülkesinin elenmesi sonrası Türkiye’ye dönen Hakim Ziyech’in sağlık durumuyla ilgili Galatasaray’dan açıklama yapıldı.

"KEMİK ÖDEMİ TESPİT EDİLDİ"

Sarı-kırmızılılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Afrika Kupası’nda ülkesi Fas’ın Zambiya ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve oyuna devam edemeyen futbolcumuz Hakim Ziyech, ülkesinin turnuvadan elenmesinin ardından 3 Şubat Cumartesi günü İstanbul’da takıma katılmış, 4 Şubat Pazar günü yapılan tetkiklerinde ayak bileği distorsiyonu (ileri derece burkulma ve dönme) sonucu sol ayak bileğinde iç yan bağ, dış yan bağ ve sindezmozunda gerilme ve zorlanma, ayak bileğini oluşturan kemiklerde ise kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

NE ZAMAN DÖNECEK?

Faslı oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.





