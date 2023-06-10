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Galatasaray'dan yılın hamlesi! Liverpool'un yıldızı Tsimikas'ın menajeri İstanbul'a geldi

10.06.2023 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Liverpool’un sol beki Konstantinos Tsimikas’ın temsilcisiyle İstanbul’da görüşme gerçekleştirdi. Önümüzdeki sezon için kiralamayı düşünülen yıldız oyuncu için nabız yoklayan sarı-kırmızılılar beklemeye geçti.

Galatasaray'dan yılın hamlesi! Liverpool'un yıldızı Tsimikas'ın menajeri İstanbul'a geldi
Konstantinos Tsimikas

Konstantinos Tsimikas

YUN Yunanistan
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Liverpool
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Galatasaray, Liverpool'da forma giyen Konstantinos Tsimikas'ın menajerini İstanbul'a davet etti. İstanbul'a gelen temsilcisiyle görüşme gerçekleştiren sarı-kırmızılı yöneticiler maaş konusunda anlaşma sağladı.

SOL BEK İÇİN DÜŞÜNÜLÜYOR

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Önümüzdeki sezon sol bek mevkis için kaliteli bir isim almak isteyen Galatasaray, Tsimikas ile bu boşluğu doldurmanın planlarını yapıyor. Bu sezon 28 maça çıkan Yunan sol bek, takım arkadaşlarına 6 kez gol pası verdi.

2 YIL DAHA KONTRATI BULUNUYOR

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27 yaşındaki Tsimikas'ın Liverpool ile 2 yıl daha kontratı bulunuyor. Galatasaray, yıldız oyuncuyu 1 yıllığına satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor.


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