Galatasaray'dan yılın hamlesi! Liverpool'un yıldızı Tsimikas'ın menajeri İstanbul'a geldi

Galatasaray, Liverpool'da forma giyen Konstantinos Tsimikas'ın menajerini İstanbul'a davet etti. İstanbul'a gelen temsilcisiyle görüşme gerçekleştiren sarı-kırmızılı yöneticiler maaş konusunda anlaşma sağladı.

SOL BEK İÇİN DÜŞÜNÜLÜYOR

Önümüzdeki sezon sol bek mevkis için kaliteli bir isim almak isteyen Galatasaray, Tsimikas ile bu boşluğu doldurmanın planlarını yapıyor. Bu sezon 28 maça çıkan Yunan sol bek, takım arkadaşlarına 6 kez gol pası verdi.

2 YIL DAHA KONTRATI BULUNUYOR

27 yaşındaki Tsimikas'ın Liverpool ile 2 yıl daha kontratı bulunuyor. Galatasaray, yıldız oyuncuyu 1 yıllığına satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor.



