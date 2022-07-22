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Galatasaray'dan yılın transferi! Eğer bu isim gelirse forma satışlarında patlama olur...

22.07.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da transfer işlerini yürüten Erden Timur'dan sezona damga vuracak bir transfer harekatı geliyor. Bir dönem dünyanın en iyi forvetleri arasında gösterilen Marko Arnautovic transferi konusunda önemli aşama kaydeden Erden Timur, bu oyuncuyu takıma katarak Galatasaray'ın kalitesini arttırmak istiyor. Okan Buruk'un da çok istediği isimlerin başında gelen Marko Arnautovic, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor.

Galatasaray'dan yılın transferi! Eğer bu isim gelirse forma satışlarında patlama olur...
Marko Arnautovic

Marko Arnautovic

AVU Avusturya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Bologna
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Galatasaray'da uçaklar peş peşe iniyor. Transfer çalışmalarına bir anda gaz veren sarı-kırmızılıların durmaya niyeti yok. Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı planlayan Dursun Özbek ve yönetimi iyiden iyiye gaza bastı. Transferden sorumlu yönetimi Erden Timur, taraftarı sevinçten havalara uçuracak bir transferin peşinde.

SEFEROVIC'İN YANINA DÜNYACA ÜNLÜ İSİM

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Mbaye Diange ve Mostafa Mohamed ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, bu bölgeye Seferovic'i transfer ederek taraftarını mutlu etti. Forvet rotasyonunda genişlik isteyen Okan Buruk'un talimatıyla birlikte Marko Arnautovic'i gündemine olan Galatasaray'da taraftar bir hayli heyecanlandı. Bir dönem Beşiktaş'ın da gündemine gelen 33 yaşındaki forvetin menajeri ile ilk temas kuruldu.

TEK SORUN MAAŞI

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Serie A ekiplerinden Bologna forması giyen ve hala 2 yıllık kontratı bulunan Arnautovic'in tek sorun yüksek maaşı. Yıldız oyuncu Galatasaray'dan en az 4 milyon Euro istediği ve bunun altına düşmediği aktarıldı. Galatasaraylı yetkililerin maaş sorununu çözüp Arnautovic'i takıma katması bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
arnautovic galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
33 yaşında ki posası çıkmış adamın forması alınmaz
hiç heyecanlanmadim 33 yaşında birinin takımda ne işi var
Galatasaray in transfer de beceriksizliği ve basiretsizligi yıllardır devam ediyor, Diagne ve Muhammed Mustafa Kasımpaşa da olsaydı en az 15 milyon Euro kazanırdı, ama Galatasaray bedava gönderiyor..!!! Yuhh size!!!

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