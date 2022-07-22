Galatasaray'dan yılın transferi! Eğer bu isim gelirse forma satışlarında patlama olur...

Galatasaray'da uçaklar peş peşe iniyor. Transfer çalışmalarına bir anda gaz veren sarı-kırmızılıların durmaya niyeti yok. Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı planlayan Dursun Özbek ve yönetimi iyiden iyiye gaza bastı. Transferden sorumlu yönetimi Erden Timur, taraftarı sevinçten havalara uçuracak bir transferin peşinde.

SEFEROVIC'İN YANINA DÜNYACA ÜNLÜ İSİM

Mbaye Diange ve Mostafa Mohamed ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, bu bölgeye Seferovic'i transfer ederek taraftarını mutlu etti. Forvet rotasyonunda genişlik isteyen Okan Buruk'un talimatıyla birlikte Marko Arnautovic'i gündemine olan Galatasaray'da taraftar bir hayli heyecanlandı. Bir dönem Beşiktaş'ın da gündemine gelen 33 yaşındaki forvetin menajeri ile ilk temas kuruldu.

TEK SORUN MAAŞI

Serie A ekiplerinden Bologna forması giyen ve hala 2 yıllık kontratı bulunan Arnautovic'in tek sorun yüksek maaşı. Yıldız oyuncu Galatasaray'dan en az 4 milyon Euro istediği ve bunun altına düşmediği aktarıldı. Galatasaraylı yetkililerin maaş sorununu çözüp Arnautovic'i takıma katması bekleniyor.



