Galatasaray'dan yılın transferi! İlkay Gündoğan ile her konuda anlaşma sağlandı

Galatasaray tıpkı Osimhen transferinde olduğu gibi yine adını tüm Avrupa'ya duyuracak bir transfer yapmaya hazırlanıyor. Manchester City'den ayrılma aşamasında olan İlkay ile anlaşan sarı-kırmızılılar transferi bitirme noktasına getirdi.

GALATASARAY'A GELMEK İSTİYOR

Galatasaraylı olduğu bilinen İlkay Gündoğan, kariyerinin son döneminde tuttuğu takımda futbolu bırakmak istiyor. Bu sebeple sarı-kırmızılıların teklifini düşünmeden kabul eden yıldız oyuncu kısa süre içinde resmi açıklamayı yaparak anlaşmayı duyuracak.

OKAN BURUK AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde İlkay Gündoğan iddialarına yanıt veren Okan Buruk, "Savunma ve hücum için takviye düşünüyoruz. İlkay Gündoğan'ı her takım ister. İyi bir Galatasaraylı hepimiz biliyoruz. Bir gün Galatasaray forması giymesi, bütün herkesi sevindirir. Manchester City'de devam ediyor. Sezonu da orada bitirecek gibi. Gabriel Sara da onun gibi kaliteli." demişti.