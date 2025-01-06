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Galatasaray'dan yılın transferi! İlkay Gündoğan ile her konuda anlaşma sağlandı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.01.2025 12:51
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın İlkay Gündoğan transferinde önemli aşama kaydettiği iddia edilmişti. Sarı-kırmızılıların İlkay Gündoğan'ı ikna ettiği ve sezon sonunda yıldız oyuncuyu kadrosuna katacağı öğrenildi.

Galatasaray'dan yılın transferi! İlkay Gündoğan ile her konuda anlaşma sağlandı
İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
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Galatasaray tıpkı Osimhen transferinde olduğu gibi yine adını tüm Avrupa'ya duyuracak bir transfer yapmaya hazırlanıyor. Manchester City'den ayrılma aşamasında olan İlkay ile anlaşan sarı-kırmızılılar transferi bitirme noktasına getirdi.

GALATASARAY'A GELMEK İSTİYOR

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Galatasaraylı olduğu bilinen İlkay Gündoğan, kariyerinin son döneminde tuttuğu takımda futbolu bırakmak istiyor. Bu sebeple sarı-kırmızılıların teklifini düşünmeden kabul eden yıldız oyuncu kısa süre içinde resmi açıklamayı yaparak anlaşmayı duyuracak.

OKAN BURUK AÇIKLAMIŞTI

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Geçtiğimiz günlerde İlkay Gündoğan iddialarına yanıt veren Okan Buruk, "Savunma ve hücum için takviye düşünüyoruz. İlkay Gündoğan'ı her takım ister. İyi bir Galatasaraylı hepimiz biliyoruz. Bir gün Galatasaray forması giymesi, bütün herkesi sevindirir. Manchester City'de devam ediyor. Sezonu da orada bitirecek gibi. Gabriel Sara da onun gibi kaliteli." demişti.

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