Galatasaray'dan Yusuf Demir açıklaması! UEFA'ya şikayet edildiği söylenmişti...

Galatasaray'da istediği forma şansını bulamayan Yusuf Demir için flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Yabancı sınırı nedeniyle takımda yerini alamayan yıldız oyuncu için şikayet dilekçesi gönderildiği ifade edilmişti fakat bu olayın gerçek dışı olduğu ortaya çıktı.

RAPID WIEN'DEN İHTARNAME İDDİASI

Yusuf Demir'in eski kulübü Rapid Wien, Yusuf için ödenmesi gereken taksitleri alamadığı gerekçesiyle kulübe ihtarname gönderdiği iddia edilmişti.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yusuf Demir'in eski kulübü Rapid Wien'in oyuncunun transferi için kulübümüzden vadesi geçmiş herhangi bir alacağı bulunmamaktadır" denildi.

