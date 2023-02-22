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Galatasaray'dan Yusuf Demir açıklaması! UEFA'ya şikayet edildiği söylenmişti...

22.02.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'a sezon başında büyük umutlarla transfer edilen fakat istediği forma şansını bulamayan Yusuf Demir konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Rapid Wien'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle takıma katılan Yusuf için sarı-kırmızılıların UEFA'ya şikayet edildiği iddia edilmişti. Galatasaray kulübü bu olayla ilgili açıklama yayımladı.

Galatasaray'dan Yusuf Demir açıklaması! UEFA'ya şikayet edildiği söylenmişti...
Yusuf Demir

Yusuf Demir

AVU Avusturya
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da istediği forma şansını bulamayan Yusuf Demir için flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Yabancı sınırı nedeniyle takımda yerini alamayan yıldız oyuncu için şikayet dilekçesi gönderildiği ifade edilmişti fakat bu olayın gerçek dışı olduğu ortaya çıktı.

RAPID WIEN'DEN İHTARNAME İDDİASI

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Yusuf Demir'in eski kulübü Rapid Wien, Yusuf için ödenmesi gereken taksitleri alamadığı gerekçesiyle kulübe ihtarname gönderdiği iddia edilmişti.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

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Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yusuf Demir'in eski kulübü Rapid Wien'in oyuncunun transferi için kulübümüzden vadesi geçmiş herhangi bir alacağı bulunmamaktadır" denildi.

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Yusuf Demir için Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet ettiler!Yusuf Demir için Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet ettiler!
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