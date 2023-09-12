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Galatasaray'dan Yusuf Yazıcı sürprizi! Beşiktaş'ın elinden alıyorlar...

12.09.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Yusuf Yazıcı için Galatasaray devreye girdi. Yerli oyuncu sayısını arttırmak isteyen sarı-kırmızılılar Yusuf Yazıcı'nın menajeriyle ilk teması kurdu.

Yusuf Yazıcı

Yusuf Yazıcı

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği Yusuf Yazıcı'yı Galatasaray kapıyor. Sarı-kırmızılılar Yusuf Yazıcı'nın menajeriyle ilk teması kurdu ve olumlu yanıt aldı.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

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Yerli rotasyonunda kullanmak istediği kaliteli bir oyuncu arayan Okan Buruk, yönetime Yusuf Yazıcı ismini verdi. Hem 10 numara pozisyonunda, hem de kanatlarda oynayabilen milli oyuncu için nabız yoklandı.

OLUMLU CEVAP ALDILAR

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Hem Yusuf Yazıcı'dan hem de menajerinden olumlu yanıt alan Galatasaray yönetimi Lille ile görüşüp milli oyuncuyu bonservisiyle kadroya katmaya çalışacak.

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Yusuf Yazıcı beşiktaş galatasaray lille buruk da,

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