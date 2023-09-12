Galatasaray'dan Yusuf Yazıcı sürprizi! Beşiktaş'ın elinden alıyorlar...

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği Yusuf Yazıcı'yı Galatasaray kapıyor. Sarı-kırmızılılar Yusuf Yazıcı'nın menajeriyle ilk teması kurdu ve olumlu yanıt aldı.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Yerli rotasyonunda kullanmak istediği kaliteli bir oyuncu arayan Okan Buruk, yönetime Yusuf Yazıcı ismini verdi. Hem 10 numara pozisyonunda, hem de kanatlarda oynayabilen milli oyuncu için nabız yoklandı.

OLUMLU CEVAP ALDILAR

Hem Yusuf Yazıcı'dan hem de menajerinden olumlu yanıt alan Galatasaray yönetimi Lille ile görüşüp milli oyuncuyu bonservisiyle kadroya katmaya çalışacak.

