Galatasaray'dan yüzyılın çalımı! PSG'nin dünya yıldızı Fabian Ruiz için Paris'e uçaklar kalktı: İmzalar an meselesi!

Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-Kırmızılılar transferde durdu durdu, bombayı patlattı! Orta sahaya "atom karınca" arayan Galatasaray, rotayı dünyanın en iyilerinden birine çevirdi. PSG'nin İspanyol yıldızı Fabian Ruiz için resmi görüşmeler başladı. Avrupa şampiyonu apoletli yıldız, Aslan olmaya hazırlanıyor!

Emre Şen
Son dakika Galatasaray haberleri: Devre arası transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, hedefini en tepeye koydu. Sarı-Kırmızılı yönetim, Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'de forma giyen 29 yaşındaki İspanyol maestro Fabian Ruiz'i kadrosuna katmak için resmi temaslara başladı.

PARİS'TE SIKI PAZARLIK

Galatasaray dan yüzyılın çalımı! PSG nin dünya yıldızı Fabian Ruiz için Paris e uçaklar kalktı: İmzalar an meselesi! 1

Sözcü'nün haberine göre; Galatasaray yönetimi, PSG ile masaya oturdu ve yıldız oyuncunun şartlarını sordu. Fransız ekibinin, kadro planlamasında gelecek yüksek tekliflere açık olduğu ve görüşmelerin olumlu bir havada geçtiği belirtildi. Sarı-Kırmızılıların, güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olan Ruiz için tüm şartları zorlayacağı konuşuluyor.

AVRUPA ŞAMPİYONU GELİYOR!

Galatasaray dan yüzyılın çalımı! PSG nin dünya yıldızı Fabian Ruiz için Paris e uçaklar kalktı: İmzalar an meselesi! 2

İspanya Milli Takımı ile son Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kaldıran, PSG ile lig ve kupa şampiyonlukları yaşayan Fabian Ruiz, tam bir kupa koleksiyoncusu. Bu sezon PSG formasıyla 21 maça çıkan ve 2 gol, 3 asistle oynayan yıldız orta saha, hem oyun zekası hem de tecrübesiyle Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi seviyesindeki kadrosuna "cuk" diye oturacak.

Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması ve Galatasaray'ın bu dünya yıldızını İstanbul'a getirmesi bekleniyor.

