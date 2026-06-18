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Galatasaray'dan yüzyılın operasyonu! Camavinga adım adım geliyor

Orta saha transferi için gözünü Avrupa devlerine diken Galatasaray, Real Madrid'in Fransız süperstarı Eduardo Camavinga için devrede. Sarı-kırmızılı yönetimin bu rüya transferi bitirebilmek adına 40 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı iddia edildi.

Galatasaray'dan yüzyılın operasyonu! Camavinga adım adım geliyor
Emre Şen
Eduardo Camavinga

Eduardo Camavinga

FRA Fransa
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu dünya yıldızlarıyla donatmak isteyen Galatasaray, transfer piyasasını sarsacak bir hamleye hazırlanıyor. Birçok önemli ismi gündeminde tutan sarı-kırmızılıların, İspanyol devi Real Madrid forması giyen 23 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga'yı kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü.

RÜYA TRANSFER İÇİN DEV BÜTÇE

Galatasaray dan yüzyılın operasyonu! Camavinga adım adım geliyor 1

Orta sahaya tartışmasız bir kalite katmak isteyen Galatasaray yönetiminin, Camavinga transferi için kesenin ağzını ardına kadar açtığı belirtiliyor. Kulislerde dolaşan iddialara göre; sarı-kırmızılı kurmaylar, bu dev operasyonu gerçekleştirebilmek adına Real Madrid'e sunulmak üzere 40 milyon Euro'luk bir bonservis bütçesini gözden çıkarmış durumda.

CAMAVINGA'YA ASTRONOMİK MAAŞ TEKLİFİ

Galatasaray dan yüzyılın operasyonu! Camavinga adım adım geliyor 2

Sarı-kırmızılıların sadece bonservis için değil, oyuncuyu ikna etmek için de devasa bir bütçe ayırdığı konuşuluyor. Galatasaray'ın Fransız yıldıza yıllık 8 ila 10 milyon Euro bandında, oldukça cazip bir maaş teklifi sunarak oyuncunun aklını çelmeyi planladığı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Eduardo Camavinga
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