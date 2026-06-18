Galatasaray'dan yüzyılın operasyonu! Camavinga adım adım geliyor

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu dünya yıldızlarıyla donatmak isteyen Galatasaray, transfer piyasasını sarsacak bir hamleye hazırlanıyor. Birçok önemli ismi gündeminde tutan sarı-kırmızılıların, İspanyol devi Real Madrid forması giyen 23 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga'yı kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü.

RÜYA TRANSFER İÇİN DEV BÜTÇE

Orta sahaya tartışmasız bir kalite katmak isteyen Galatasaray yönetiminin, Camavinga transferi için kesenin ağzını ardına kadar açtığı belirtiliyor. Kulislerde dolaşan iddialara göre; sarı-kırmızılı kurmaylar, bu dev operasyonu gerçekleştirebilmek adına Real Madrid'e sunulmak üzere 40 milyon Euro'luk bir bonservis bütçesini gözden çıkarmış durumda.

CAMAVINGA'YA ASTRONOMİK MAAŞ TEKLİFİ

Sarı-kırmızılıların sadece bonservis için değil, oyuncuyu ikna etmek için de devasa bir bütçe ayırdığı konuşuluyor. Galatasaray'ın Fransız yıldıza yıllık 8 ila 10 milyon Euro bandında, oldukça cazip bir maaş teklifi sunarak oyuncunun aklını çelmeyi planladığı ifade edildi.