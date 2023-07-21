Galatasaray Danimarkalı oyuncu Mathias Ross ile yollarını ayırdı! İşte yeni takımı

Galatasaray, 22 yaşındaki Danimarkalı defans oyuncusu Mathias Ross'un NEC Nijmegen'e kiralandığını açıkladı.

"ANLAŞMAYA VARILMIŞTIR"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mathias Ross Jensen'in 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda The Football Club N.E.C. BV ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre The Football Club N.E.C. BV Şirketimize 250.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

1 GOL KAYDETTİ

Geçen sezon başında 1 milyon 750 bin Euro bonservis ödenerek Aalborg'dan transfer edilen 22 yaşındaki Danimarkalı stoper, geride kalan 1 yıllık süreçte Galatasaray formasını yalnızca 2 kez Türkiye Kupası'nda giydi ve 1 gol kaydetti.



