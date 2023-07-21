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Galatasaray Danimarkalı oyuncu Mathias Ross ile yollarını ayırdı! İşte yeni takımı

21.07.2023 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda Ligi ekiplerinden NEC Nijmegen, Galatasaray'dan Mathias Ross'u kiralık olarak kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Mathias Ross

Mathias Ross

DAN Danimarka
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, 22 yaşındaki Danimarkalı defans oyuncusu Mathias Ross'un NEC Nijmegen'e kiralandığını açıkladı.

"ANLAŞMAYA VARILMIŞTIR"

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mathias Ross Jensen'in 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda The Football Club N.E.C. BV ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre The Football Club N.E.C. BV Şirketimize 250.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

1 GOL KAYDETTİ

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Geçen sezon başında 1 milyon 750 bin Euro bonservis ödenerek Aalborg'dan transfer edilen 22 yaşındaki Danimarkalı stoper, geride kalan 1 yıllık süreçte Galatasaray formasını yalnızca 2 kez Türkiye Kupası'nda giydi ve 1 gol kaydetti.

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