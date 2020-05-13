Galatasaray dayanıklılık testinden geçti

Galatasaray’da futbolcular Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, gruplar halinde sahaya çıkarak, dayanıklılık kapasitenin belirlenmesi için YoYo testinden geçti. Takım, çalışmalarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
Merih Demiral geri döndü!
Diagne'nin yeni takımı belli oldu!
Serie A başlıyor! İşte o tarih!
Besedin'e dopingden 1 yıl men cezası
Bjelica F.Bahçe ile görüştüğünü açıkladı!
Kulüp başkanı istifa etti
Kamerun'da ligler tescil edildi
Hüseyin Çimşir'den psikolojik kondisyon
Fenerbahçeli yöneticinin testi pozitif çıktı
Cengiz'in durumuyla ilgili yeni açıklama
Beşiktaş'tan ligler hakkında açıklama
Trabzonspor, test sonuçlarını açıkladı
Beşiktaş yeniden teste girecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum