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Galatasaray dayanıklılık testinden geçti

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.05.2020 22:21 | Son Güncelleme

Galatasaray’da futbolcular bugün tesislerinde dayanıklılık testinden geçti.

Galatasaray dayanıklılık testinden geçti

Galatasaray’da futbolcular Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, gruplar halinde sahaya çıkarak, dayanıklılık kapasitenin belirlenmesi için YoYo testinden geçti. Takım, çalışmalarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

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