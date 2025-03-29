Galatasaray derbide 10 kişi kaldı! Yasin Kol VAR uyarısı sonrası o oyuncuya kırmızı kart gösterdi...

Maçın hakemi Yasin Kol'un faul çalıp sarı kart gösterdiği pozisyonda, VAR'ın uyarısıyla kararını değiştirdi.

VAR UYARDI

Yasin Kol VAR kamerasına giderek pozisyonu tekrar izledi ve kararını değiştirdi. Kol, Frankowski'ye gösterdiği sarı kartı iptal edip kırmızı kart gösterdi. Krtik derbide Galatasaray 10 kişi kaldı. Okan Buruk ve Galatasaraylı oyuncular bu karara tepki gösterdi. Sarı-Kırmızılılar maçın geri kalanını 10 kişi ile tamamlayacak.

12 YIL ARADAN SONRA

Przemyslaw Frankowski 12 yıl aradan sonra kırmızı kart gördü. Tecrübeli oyuncu oyundan çıkarken oldukça üzgün olduğu gözlemlendi.