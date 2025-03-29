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  4. Galatasaray derbide 10 kişi kaldı! Yasin Kol VAR uyarısı sonrası o oyuncuya kırmızı kart gösterdi...

Galatasaray derbide 10 kişi kaldı! Yasin Kol VAR uyarısı sonrası o oyuncuya kırmızı kart gösterdi...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
29.03.2025 21:31
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Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ortalık karıştı. Dev derbi oldukça yüksek tempoda geçiyor. Beşiktaş, Ernest Muci ile gole giderken Frankowski'nin müdahelesi ile Muci yerde kaldı. Sonrasında ise hakem sarı kart gösterdi VAR'ın uyarısıyla Yasin Kol sarı kart kararını değiştirdi.

Galatasaray derbide 10 kişi kaldı! Yasin Kol VAR uyarısı sonrası o oyuncuya kırmızı kart gösterdi...

Maçın hakemi Yasin Kol'un faul çalıp sarı kart gösterdiği pozisyonda, VAR'ın uyarısıyla kararını değiştirdi.

VAR UYARDI

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Yasin Kol VAR kamerasına giderek pozisyonu tekrar izledi ve kararını değiştirdi. Kol, Frankowski'ye gösterdiği sarı kartı iptal edip kırmızı kart gösterdi. Krtik derbide Galatasaray 10 kişi kaldı. Okan Buruk ve Galatasaraylı oyuncular bu karara tepki gösterdi. Sarı-Kırmızılılar maçın geri kalanını 10 kişi ile tamamlayacak.

12 YIL ARADAN SONRA

Przemyslaw Frankowski 12 yıl aradan sonra kırmızı kart gördü. Tecrübeli oyuncu oyundan çıkarken oldukça üzgün olduğu gözlemlendi.

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Tüm Maçlar
20:30 78'
Beşiktaş Beşiktaş
2 - 1
Galatasaray Galatasaray

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig beşiktaş galatasaray
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