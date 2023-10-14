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Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'a Eric Bailly'den kötü haber!

14.10.2023 12:29 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 9. haftasında ezeli rakiplerinden Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'a bu mücadele öncesi kötü haber geldi. İşte detaylar...

Eric Bailly

Eric Bailly

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Milli ara dönüşü ligin 9. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, İstanbulspor maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Eric Bailly için bir sakatlık açıklaması yapıldı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde;

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor ile oynadığı maçta ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Eric Bailly'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde kürek kemiği çevresi kas grubunda (rhomboid maj) spazm ve sağ uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Eric Bailly'in tedavisine sağlık ekiplerimizce devam edilmektedir."

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