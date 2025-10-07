Galatasaray derbisi sonrası sonrası Sergen Yalçın biletini kesti! Beşiktaş'ta devre arası veda...

Beşiktaş’ta sezon başından bu yana sol bek rotasyonunda sık sık değişiklikler dikkat çekiyor. Takımın savunma hattında zaman zaman istikrarsız performanslar ve sakatlıklar, teknik heyeti alternatif arayışlarına yönlendirdi. Taraftarlar da özellikle kritik maçlarda sol bek bölgesindeki aksaklıklardan yakınıyor.

DERBİDE TEPKİ ÇEKTİ

Takvim’in haberine göre teknik direktör Sergen Yalçın, 25 yaşındaki Jurasek'in performansını yetersiz buldu ve bu düşüncesini yönetime iletti. Galatasaray derbisinde görev alan Jurasek, maçın son anlarında yakaladığı fırsatı harcayan oyuncu teknik ekibin tepkisini çekti. Bu pozisyonun ardından Yalçın’ın hayal kırıklığını gizleyemediği aktarıldı.

RIDVAN YILMAZ HAZIR BEKLEMEDE

Milli aranın ardından Jurasek’in forması tehlikeye girebilir. Rıdvan Yılmaz’ın yeniden ilk 11’e dönmesi beklenirken, siyah-beyazlı yönetimin de sol bek bölgesi için alternatif arayışlarına başladığı bildirildi.

DEVRE ARASI VEDA

Beşiktaş formasıyla bu sezon 12 maçta sahaya çıkan Jurasek, henüz gol ya da asist katkısı veremedi. Ocak ayında oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor.