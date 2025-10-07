SPOR

Galatasaray derbisi sonrası sonrası Sergen Yalçın biletini kesti! Beşiktaş'ta devre arası veda...

Beşiktaş’ta sol bek rotasında değişiklik sinyalleri var. Sezon başında Benfica’dan transfer edilen David Jurasek, gösterdiği yetersiz performans nedeniyle teknik direktör Sergen Yalçın’ın eleştirisini aldı. Milli aradan sonra Rıdvan Yılmaz’ın forma şansı artarken, siyah-beyazlılar Ocak ayında Jurasek ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Berker İşleyen
David Jurasek

David Jurasek

ÇEK Çekya
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş’ta sezon başından bu yana sol bek rotasyonunda sık sık değişiklikler dikkat çekiyor. Takımın savunma hattında zaman zaman istikrarsız performanslar ve sakatlıklar, teknik heyeti alternatif arayışlarına yönlendirdi. Taraftarlar da özellikle kritik maçlarda sol bek bölgesindeki aksaklıklardan yakınıyor.

DERBİDE TEPKİ ÇEKTİ

Galatasaray derbisi sonrası sonrası Sergen Yalçın biletini kesti! Beşiktaş ta devre arası veda... 1

Takvim’in haberine göre teknik direktör Sergen Yalçın, 25 yaşındaki Jurasek'in performansını yetersiz buldu ve bu düşüncesini yönetime iletti. Galatasaray derbisinde görev alan Jurasek, maçın son anlarında yakaladığı fırsatı harcayan oyuncu teknik ekibin tepkisini çekti. Bu pozisyonun ardından Yalçın’ın hayal kırıklığını gizleyemediği aktarıldı.

RIDVAN YILMAZ HAZIR BEKLEMEDE

Galatasaray derbisi sonrası sonrası Sergen Yalçın biletini kesti! Beşiktaş ta devre arası veda... 2

Milli aranın ardından Jurasek’in forması tehlikeye girebilir. Rıdvan Yılmaz’ın yeniden ilk 11’e dönmesi beklenirken, siyah-beyazlı yönetimin de sol bek bölgesi için alternatif arayışlarına başladığı bildirildi.

DEVRE ARASI VEDA

Galatasaray derbisi sonrası sonrası Sergen Yalçın biletini kesti! Beşiktaş ta devre arası veda... 3

Beşiktaş formasıyla bu sezon 12 maçta sahaya çıkan Jurasek, henüz gol ya da asist katkısı veremedi. Ocak ayında oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor.

