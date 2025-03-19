Galatasaray derbisine az bir süre kala Fenerbahçe'de şok sakatlık! Yetiştirilmeye çalışılıyor

Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ederken kupada 2 Nisan tarihinde oynanacak dev derbide Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-Lacivertliler'de bu karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala korkutan bir gelişme yaşandı. Arka adalesinde zorlanma olan Brezilyalı yıldız Fred'den gelen kötü haber moralleri bozdu.

DERBİYE YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Brezilyalı yıldızın 2 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken, Galatasaray derbisine yetiştirilmesi planlanıyor.

2 İSİMDEN İYİ HABER

Öte yandan sarı lacivertlilere Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos'tan iyi haber geldi. Avrupa Ligi'nde oynanan Rangers maçında sakatlanan Çağlar’ın milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takıma katılacağı öğrenildi. Ara transfer döneminde takıma katılan Diego Carlos ise bireysel çalışmalarına bildirildi.