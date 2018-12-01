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Drogba, G.Saray'a yıldız golcüyü önerdi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.12.2018 14:53 | Son Güncelleme

Devre arasında mutlak bir santrfor transfer etmek isteyen Galatasaray'a sürpriz bir öneri geldi. Didier Drogba'nın önerdiği Wilfried Bony'nin sağlık raporları istendi.

Drogba, G.Saray'a yıldız golcüyü önerdi!

Mali anlamda sıkışık olan Galatasaray'a Drogba tarafından uzun süreli sakatlığının ardından sahalara dönen Wilfried Bony önerildi.

3 Ocak’ta çapraz bağlarını koparan ve 11 ay sahalardan uzak kalan Fildişili oyuncu Didier Drogba tarafından eski takımına önerildi. G.Saray cephesiyle temas kuran Drogba, Bony’nin tamamen iyileştiğini bir çıkış aradığını şans verilmesi durumunda G.Saray’a faydalı olacağını söyledi.

G.Saray’ın aldığı yüksek ücret nedeniyle Swansea’nin bedelsiz kiralamaya sıcak baktığı Bony’nin sağlık raporlarını talep ettiği bildirildi. Eğer sağlık raporlarında “oynayabilir” raporu çıkarsa kiralanması gündeme gelecek. (Fotospor)

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Anahtar Kelimeler:
Wilfried Bony Galatasaray swansea city Didier Drogba

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