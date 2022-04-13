Galatasaray Dinamo Kiev ile Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda zarar gören çocuklar için 14 Nisan 2022 Perşembe günü sahaya çıkacak. Sarı Kırmızılılar, kulüplerinin eski hocası Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev'le karşılaşacak. Galatasaray Dinamo Kiev maç bileti nasıl alınır? Galatasaray Dinamo Kiev maç biletleri ne kadar, kaç TL? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY DİNAMO KİEV MAÇ BİLETİ NASIL ALINIR?

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı 14 Nisan Perşembe günü NEF Stadyumu'nda oynanacak.

Galatasaray - Dinamo Kiev maçının biletleri 'Passolig' isimli mobil uygulamadan ya da bilgisayar veya mobilden çevrimiçi olarak satın alınabilmektedir.

GALATASARAY DİNAMO KİEV MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Galatasaray - Dinamo Kiev maç biletlerinin fiyatları şu şekilde:

Kategori - 100,00 TL Kategori - 50,00 TL Kategori - 25,00 TL



