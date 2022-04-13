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Galatasaray Dinamo Kiev maç bileti nasıl alınır? Galatasaray Dinamo Kiev maç biletleri ne kadar, kaç TL?

13.04.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Dinamo Kiev maç bileti nasıl alınır? sorusunun yanıtı, 14 Nisan 2022 Perşembe günü Nef Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi merak konusu oldu. Futbolseverler Galatasaray Dinamo Kiev maç bileti nasıl alınır? Galatasaray Dinamo Kiev futbol maç biletleri ne kadar, kaç TL? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. Sarı-Kırmızılılar, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar sebebiyle zarar gören çocuklara yardım için sahaya çıkacak. İşte ayrıntılar.

Galatasaray Dinamo Kiev maç bileti nasıl alınır? Galatasaray Dinamo Kiev maç biletleri ne kadar, kaç TL?

Galatasaray Dinamo Kiev ile Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda zarar gören çocuklar için 14 Nisan 2022 Perşembe günü sahaya çıkacak. Sarı Kırmızılılar, kulüplerinin eski hocası Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev'le karşılaşacak. Galatasaray Dinamo Kiev maç bileti nasıl alınır? Galatasaray Dinamo Kiev maç biletleri ne kadar, kaç TL? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY DİNAMO KİEV MAÇ BİLETİ NASIL ALINIR?

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı 14 Nisan Perşembe günü NEF Stadyumu'nda oynanacak.

Galatasaray - Dinamo Kiev maçının biletleri 'Passolig' isimli mobil uygulamadan ya da bilgisayar veya mobilden çevrimiçi olarak satın alınabilmektedir.

GALATASARAY DİNAMO KİEV MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Galatasaray - Dinamo Kiev maç biletlerinin fiyatları şu şekilde:

  1. Kategori - 100,00 TL

  2. Kategori - 50,00 TL

  3. Kategori - 25,00 TL
Galatasaray Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Dinamo Kiev maçı hangi kanalda? Şifreli mi?Galatasaray Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Dinamo Kiev maçı hangi kanalda? Şifreli mi?


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Rusya Ukrayna
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