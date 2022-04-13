Galatasaray Dinamo Kiev maçı Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda zarar gören çocuklar için oynanacak. Sarı Kırmızılılar, kulübün eski hocası Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev'le karşı karşıya gelecek. Galatasaray Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Dinamo Kiev maçı hangi kanalda? Şifreli mi? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray , Ukrayna’da yaşananlardan zarar gören çocuklara yardım için Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile özel bir maça çıkıyor.

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı 14 Nisan 2022Perşembe (yarın) Nef Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY DİNAMO KİEV MAÇIHANGİ KANALDA?

Barış için maç” sloganıyla oynanacak olan Galatasaray Dinamo Kiev maçı Galatasaray Televizyonu’ndan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

