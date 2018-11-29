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G.Saray o toplantıya katılmıyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.11.2018 10:09 | Son Güncelleme

Kulüpler Birliği'nin dün yaptığı Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya açıklamasının ardından Galatasaray'dan ilk somut tepki geldi. Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamacıoğlu, Beşiktaş ve Fenerbahçe Divan Kurulu başkanlarıyla düzenlenmesi beklenen toplantıya katılmayacağını açıkladı.

G.Saray o toplantıya katılmıyor!

Kulüpler Birliği'nin Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya ile ilgili dünkü açıklamasının ardından Galatasaray'dan da ilk tepki Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı geldi.

Bugün 3 kulübün Divan başkanları arasında yapılması beklenen toplantıya Galatasaray cephesi katılmayacak.

Galatasaray Divan Kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu, yaptığı açıklamayla Kulüpler Birliği açıklamasının ardından bu toplantıya katılmayacaklarını duyurdu.

Hamacıoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Eşref Hamamcıoğlu

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