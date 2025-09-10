Galatasaray Divan Kurulu'nda 'Enes Batur' şaşkınlığı! İsim karışıklığı sonrası kürekte dünya şampiyonu ilan edildi

Galatasaray Eylül ayı olağan Divan Kurulu toplantısı Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleştirildi.

Birçok konuşmacının söz alarak konuşmalarını gerçekleştirdiği kurulda konuşma yapan isimlerden Galatasaraylı eski kürekçi Osman Tanju Güneri beklenmedik bir olaya imza attı.

YOUTUBER İLE KARIŞTIRDI

Konuşması sırasında "Ben eski bir kürekçiyim bu sene yepyeni bir dünya şampiyonu çıkardık 'Enes Batur'. Ben onu buradan alkışlamak istiyorum sizin de alkışlamanızı istiyorum." ifadelerini kullanması sonrası bu isimde Galatasaraylı bir şampiyon kürekçi olmadığı Güneri'nin şampiyon sporcu Enes Biber'in ismini Youtuber Enes Batur ile karıştırdığı ortaya çıktı.

DİVAN BAŞKANI DÜZELTTİ

Konuşmanın tamamlanmasının ardından Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan "Sayın Güneri'ye konuşması için teşekkürler. Müsadesiyle bir düzeltme yapmak istiyorum genç milli kürekçimiz U23'de Enes Biber. Tutanakta da düzeltmiş olalım." ifadelerini kullandı.