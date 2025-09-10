SPOR

Galatasaray Divan Kurulu'nda 'Enes Batur' şaşkınlığı! İsim karışıklığı sonrası kürekte dünya şampiyonu ilan edildi

Galatasaray'da gerçekleştirilen Eylül ayı olağan divan kurulunda konuşma yapan bir konuşmacının yaptığı isim hatası gündem oldu. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Galatasaray Eylül ayı olağan Divan Kurulu toplantısı Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleştirildi.

Birçok konuşmacının söz alarak konuşmalarını gerçekleştirdiği kurulda konuşma yapan isimlerden Galatasaraylı eski kürekçi Osman Tanju Güneri beklenmedik bir olaya imza attı.

YOUTUBER İLE KARIŞTIRDI

Galatasaray Divan Kurulu nda Enes Batur şaşkınlığı! İsim karışıklığı sonrası kürekte dünya şampiyonu ilan edildi 1

Konuşması sırasında "Ben eski bir kürekçiyim bu sene yepyeni bir dünya şampiyonu çıkardık 'Enes Batur'. Ben onu buradan alkışlamak istiyorum sizin de alkışlamanızı istiyorum." ifadelerini kullanması sonrası bu isimde Galatasaraylı bir şampiyon kürekçi olmadığı Güneri'nin şampiyon sporcu Enes Biber'in ismini Youtuber Enes Batur ile karıştırdığı ortaya çıktı.

DİVAN BAŞKANI DÜZELTTİ

Galatasaray Divan Kurulu nda Enes Batur şaşkınlığı! İsim karışıklığı sonrası kürekte dünya şampiyonu ilan edildi 2

Konuşmanın tamamlanmasının ardından Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan "Sayın Güneri'ye konuşması için teşekkürler. Müsadesiyle bir düzeltme yapmak istiyorum genç milli kürekçimiz U23'de Enes Biber. Tutanakta da düzeltmiş olalım." ifadelerini kullandı.

