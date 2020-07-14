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Galatasaray Doğa Sigorta, başantrenör Ertuğrul Erdoğan ile sözleşme yeniledi

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.07.2020 20:54 | Son Güncelleme

Galatasaray Doğa Sigorta koçu Ertuğrul Erdoğan, sarı kırmızılı kulüple 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Galatasaray Doğa Sigorta, başantrenör Ertuğrul Erdoğan ile sözleşme yeniledi

Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, sürecin uzaması nedeniyle Zalgiris Kaunas'ın teklifini reddettiğini ve sarı-kırmızılı takımda kalacağını açıklamıştı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray Doğa Sigorta, başantrenör Ertuğrul Erdoğan ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

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