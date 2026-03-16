Galatasaray durdurulamıyor! Avrupa'da da o alanda zirvede

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, hem sonuçları hem de istatistikleriyle sezonun en dikkat çeken takımlarından biri oldu. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde hem sonuçları hem de istatistikleriyle dikkat çeken bir sezon geçiriyor. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’de en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 7’ye çıkararak şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti. Takım performansının yanı sıra bireysel katkılar da Galatasaray’ın sezonuna damga vuruyor.

Son haftalarda form grafiğini iyice yükselten sarı-kırmızılılar, sahasında İstanbul Başakşehir’i 3-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, 2025-26 sezonunda Avrupa’nın büyük ligleri arasında iç saha performansıyla öne çıkan ekiplerden biri haline geldi.

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Galatasaray durdurulamıyor! Avrupa da da o alanda zirvede 1

İstatistikler de sarı-kırmızılıların üstünlüğünü ortaya koyuyor. Avrupa’nın 10 büyük ligi incelendiğinde bu sezon iç sahada en fazla maçta rakiplerine üç ve üzeri gol atan takım Galatasaray oldu. Okan Buruk’un öğrencileri, evinde oynadığı 11 karşılaşmada rakip fileleri en az üç kez havalandırarak dikkat çekici bir hücum gücü sergiledi.

SINGO VE OSIMHEN...

Galatasaray durdurulamıyor! Avrupa da da o alanda zirvede 2

Takımın yıldız isimleri de bireysel performanslarıyla öne çıkıyor. Fildişili savunmacı Wilfried Singo, Başakşehir karşısında hem savunmada hem hücumda etkili bir performans ortaya koydu. 13 ikili mücadele kazanıp 10 top uzaklaştıran Singo, kulüp tarihinde son 10 yılın en dikkat çekici savunma istatistiklerinden birine imza attı. Attığı golle de galibiyetin kilidini açan oyuncu oldu.

Hücum hattında ise Victor Osimhen fark yaratmayı sürdürüyor. Nijeryalı golcü, Başakşehir karşısında attığı golle Süper Lig’de üst üste 9 maçta skor üretme başarısı gösterdi. Osimhen bu süreçte toplam 13 gole imza atarak takımının hücum gücünün en önemli parçalarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

