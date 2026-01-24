Galatasaray durdurulamıyor, bir yıldız daha yola çıktı! Yaser Asprilla bu gece İstanbul'a iniyor

SON DAKİKA Galatasaray haberleri: Galatasaray yönetimi, transferde "çifte bayram" yaşatıyor. Noa Lang'ı bitiren Sarı-Kırmızılılar, İspanya La Liga ekiplerinden Girona forması giyen Yaser Asprilla transferinde de mutlu sona ulaştı.

BU GECE 23.00'TE İSTANBUL'DA

Kulübü ve kendisiyle her konuda anlaşılan Kolombiyalı kanat oyuncusunun uçuş planı da belli oldu. Asprilla'nın bu gece saat 23.00'te İstanbul'a iniş yapması ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

AVRUPA DEVLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Bu transfer, sadece bir takviye değil aynı zamanda bir prestij zaferi oldu. Genç yıldızı kadrosuna katmak isteyen Benfica, Ajax ve Marsilya gibi Avrupa'nın köklü kulüpleri de devredeydi. Ancak Girona'ya en yüksek ve en iyi teklifi sunan Galatasaray, rakiplerine transfer çalımı atarak işi bitirdi.

MALİYETİ 23 MİLYON EURO!

Transferin mali yapısı da netleşti. Asprilla, ilk etapta kiralık olarak Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Sözleşmede yer alan "belirli sayıda maça çıkma" şartının gerçekleşmesi durumunda ise zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. Operasyonun Galatasaray'a toplam maliyetinin 23 milyon Euro civarında olacağı öğrenildi.

DİNAMİZMİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Piyasa değeri yaklaşık 12 milyon Euro olan 22 yaşındaki Asprilla, Girona formasıyla çıktığı 17 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. İstatistiklerden ziyade oyun içi dinamizmi, hızı ve çok yönlülüğüyle bilinen oyuncu, Okan Buruk'un elini güçlendirecek.