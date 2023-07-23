Galatasaray durmuyor, taraftar mest olmuş durumda... Wilfried Zaha'nın ardından Mauro Icardi! "İmzalar atıldı"

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray transferde adeta şova başladı. Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olarak Sarı-Kırmızılı ekip Wilfried Zaha transferiyle taraftarını adeta mest ederken tam da bu transferin coşkusunun yaşandığı esnada sürpriz bir haber de Icardi'den geldi.

"ICARDI İMZAYI ATTI"

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray, Mauro Icardi transferinde de mutlu sona ulaştı.

"3 YILLIK İMZA"

Haberin detayında, Galatasaray'ın PSG ile 10 milyon euro karşılığında anlaştığı ve Icardi ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

