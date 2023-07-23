Galatasaray durmuyor, taraftar mest olmuş durumda... Wilfried Zaha'nın ardından Mauro Icardi! "İmzalar atıldı"

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray transferde adeta şova başladı. Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olarak Sarı-Kırmızılı ekip Wilfried Zaha transferiyle taraftarını adeta mest ederken tam da bu transferin coşkusunun yaşandığı esnada sürpriz bir haber de Icardi'den geldi.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray, Mauro Icardi transferinde de mutlu sona ulaştı.
Haberin detayında, Galatasaray'ın PSG ile 10 milyon euro karşılığında anlaştığı ve Icardi ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.