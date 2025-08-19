SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray Ederson bir türlü ikna edilemeyince apar topar yeni kaleci bulundu! O isme teklif bile gönderildi...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Muslera'nın ayrılığının ardından kaleci arayışları sürerken Sarı-Kırmızılılar'ın liste başı olan isimlerden Ederson ile bir türlü anlaşma zemini bulunabilmiş değil. Galatasaray yönetimi Ederson transferine alternatif isimlere de yönelirken sürpriz bir isim için harekete geçti. İşte detaylar...

Galatasaray Ederson bir türlü ikna edilemeyince apar topar yeni kaleci bulundu! O isme teklif bile gönderildi...
Berker İşleyen
Ederson

Ederson

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester City
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de sezona 2'de 2 ile başlayan Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürürken öncelikli olarak kaleci transferini halletmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar listenin başına Manchester City'nin yıldız ismi Ederson'u alırken İngiliz ekibiyle bir türlü henüz anlaşma zemini bulamamasının ardından alternatiflere yöneldi.

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray Ederson bir türlü ikna edilemeyince apar topar yeni kaleci bulundu! O isme teklif bile gönderildi... 1

Bu gelişmenin ardından Sarı-Kırmızılılar, Porto forması giyen Diogo Costa için harekete geçti. Sky'ın haberine göre, Galatasaray, Costa için 20 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklif sundu.

Galatasaray, Manchester City'den Ederson'u kadrosuna katamazsa, sarı-kırmızılılarda Diogo Costa ciddi bir opsiyon olacak.

2 YIL SÖZLEŞMESİ VAR

Galatasaray Ederson bir türlü ikna edilemeyince apar topar yeni kaleci bulundu! O isme teklif bile gönderildi... 1

Porto ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeri 40 milyon euro. Porto formasıyla 198 resmi maça çıkan Costa, 84 kez kalesini gole kapadı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! Sessiz sedasız geldiFenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! Sessiz sedasız geldi
Gece yarısı Akanji operasyonu! İstanbul'a geliyor...Gece yarısı Akanji operasyonu! İstanbul'a geliyor...
Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig son dakika galatasaray kaleci Galatasaray Haberleri Ederson
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayınladı, artık zorunlu olacak

Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayınladı, artık zorunlu olacak

Fabrikada 90 TL, internette 649 TL! Meslektaşlarının da ağzı açık kaldı

Fabrikada 90 TL, internette 649 TL! Meslektaşlarının da ağzı açık kaldı

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! Sessiz sedasız geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! Sessiz sedasız geldi

Gece yarısı Akanji operasyonu! İstanbul'a geliyor...

Gece yarısı Akanji operasyonu! İstanbul'a geliyor...

Tammy Abraham için flaş iddia! Opsiyonu yazıldı...

Tammy Abraham için flaş iddia! Opsiyonu yazıldı...

Ferdi Kadıoğlu'ndan müjdeli haber geldi!

Ferdi Kadıoğlu'ndan müjdeli haber geldi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.