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Galatasaray efsanesi Metin Oktay kabri başında anıldı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.09.2024 12:14
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Türk futbolunun ve Galatasaray’ın unutulmaz efsanesi ’Taçsız Kral’ lakaplı Metin Oktay, vefatının 33. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Galatasaray efsanesi Metin Oktay kabri başında anıldı

Galatasaray’ın unutulmaz futbolcusu Metin Oktay için Kozlu Mezarlığı’ndaki kabri başında anma töreni yapıldı. Törene Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, divan kurulu üyeleri, 1905 GSYİAD Başkanı Hakan Sarıöz, divan kurulu üyeleri ve aile yakınları katıldı. Anma töreninde Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Törende basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Benim adımın Metin olmasının sebebi Metin Oktay’dan geliyor. 1961 yılında Palermo’ya transfer olduğunda rahmetli babam adımı Metin koymuş. O önemlerde milyonlarca Galatasaraylı ailenin evladına bu ismi verdiği gibi. Kendisiyle tanışma onuruna sahip oldum. Kendisiyle maça gittik. Elimden tuttu maça götürdü. Vefat ettiğinde 1991 yılıydı. Erken bir yaşta 55 yaşında vefat etti. Herkes gibi perişan oldum. Bugün Galatasaray, Türkiye’nin en büyük taraftar kitlesine sahipse Metin Oktay abimiz ve onun gibi Türk futboluna hizmet etmiş kıymetli büyüklerimizin büyük etkisi var. Florya Tesislerimizin adı Metin Oktay. Biliyorsunuz Kemerburgaz taşınıyoruz. Oradaki tesislerimizin adı da Metin Oktay. Galatasaray’a katkısı olan birçok isim vardır. Ama kurucu başkanımız Ali Sami Yen’den sonra en büyük sembolümüzdür Metin Oktay. Bugün bir kez daha ruhuna Fatiha okuduk. Onun bıraktığı yerden başarı çıtasını daha ileriye taşımaya devam ediyoruz" diye konuştu.

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galatasaray
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