Galatasaray Emre Akbaba için teklifini 3 milyon euroya çıkarttı!

Emre Akbaba, adım adım Galatasaray'a transfer oluyor! Emre Akbaba transferini görüşmek için İstanbul'a gelen Hasan Çavuşuğlu, Türk Telekom Stadı'ndan ayrıldı.
TEKLİFİ YÜKSELTTİ
BİP Spor'un haberine göre Galatasaray, Emre Akbaba için teklifini 3 milyon euroya yükseltti. Oyuncu ile tekrar temas kuruldu. Emre'nin Fenerbahçe'nin teklifine rağmen ''Galatasaray'da oynamak istiyorum'' demesi Galatasaray'ın elini güçlendirdi.
Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, Galatasaray'ın teklifine cevaplarını yarın vereceklerini iletti.
(BipSpor)
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