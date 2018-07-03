Galatasaray, Emre Akbaba ve Aziz Behich transferini Cuma günü açıklıyor

Alanyaspor'un 10 numarası Emre Akbaba ve Bursaspor'un sol beki Aziz Behich'le el sıkışan Galatasaray, bu iki transferi cuma gününe kadar açıklamayı hedefliyor.

Galatasaray, Emre Akbaba için 5 milyon Euro isteyen Alanyaspor'u takas konusunda ikna etmeye çalışıyor. Nagatomo'nun yedeği olması beklenen Aziz Behich içinse gözden çıkartılan rakam 2 milyon Euro civarında...

"EMRE AKBABA, GALATASARAY'LA ANLAŞTI"

Teknik direktör Erhan Altın, Emre Akbaba'nın Galatasaray'a transferi konusunda flaş açıklamalarda bulundu. Bir dönem teknik direktörlüğünü yaptığı milli oyuncunun Galatasaray'a transfer olacağını belirten Altın, "Galatasaray gibi Beşiktaş da Emre'yi çok istiyor. Aldığım istihbarat Emre Akbaba'nın Galatasaray ile anlaştığı yönünde. Bu transfer oldu diyebiliriz" ifadelerini kullandı. (Milliyet)



