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Galatasaray Emre Akbaba'ya lisans çıkartamıyordu

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.09.2018 16:48 | Son Güncelleme

Galatasaray, Emre Akbaba transferinde Fenerbahçe'yi saf dışı bırakmışken, bir menajer yüzünden az kalsın lisans çıkaramıyordu. Ahmet Bulut'un Galatasaray'a getirdiği transfer yasağı devam etseydi, Emre Akbaba Galatasaray'la Göztepe maçına çıkamayacaktı. Galatasaray'ın Ahmet Bulut ile anlaşmasıyla problem ortadan kalktı.

Galatasaray Emre Akbaba'ya lisans çıkartamıyordu

Galatasaray, transfer etmek için son dakikada Fenerbahçe ile de kapıştığı Emre Akbaba'ya az daha lisans çıkartamıyordu. Çünkü menajer Ahmet Bulut, Galatasaray'dan olan alacakları için TFF'ye başvuruda bulununca transfer yasağı geldi. Taraflar yeniden anlaşınca Emre, Göztepe maçına çıktı.

Galatasaray ile Fenerbahçe'yi yıllar sonra kapıştıran Emre Akbaba transferinin perde arkası ortaya çıktı. Galatasaray, transfer yasağı koyduran menajer Ahmet Bulut'un avukatlarıyla masaya oturup yeni bir anlaşma yapınca Emre Akbaba'ya lisans çıkartabildi. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, salı günü TRT Spor'da katıldığı programda "Galatasaray'a transfer yasağı koyan menajerler" ifadesini kullanmıştı. Başkanın bu ifadeyi neden kullandığı belli oldu.

Geçmiş dönemlerden kalan alacakları nedeniyle geçen yıl Galatasaray Kulübü'ne dava açan ünlü menajer Ahmet Bulut, geride bıraktığımız ağustos ayında da Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurdu. Bu yüzden de sarı kırmızılılara transfer yasağı geldi. Buna göre kulüp yeni oyuncu alsa da lisans çıkartamayacaktı. 18 Ağustos'ta Aytemiz Alanyaspor'dan alındığı borsaya açıklanan Emre Akbaba için de durum bu şekildeydi. Ahmet Bulut, "Ödeme yapılmadan geri adım atmayacağız" dedi. Oysa Fatih Terim, Akbaba'yı Göztepe maçında oynatmak istiyordu.

Galatasaray yönetimi 19 Ağustos'ta Bulut'un avukatlarıyla sorunu çözmek için maya oturdu. Görüşmeler sonunda Bulut'un 2 milyon Euro'ya varan alacaklarının bir kısmı ödendi. Bir bölümü için senet verilerek yeniden yapılandırıldı. Bu gelişme üzerine menajer Bulut, TFF başvurup Galatasaray Kulübü için yaptığı talebi geri çekti.

Bu gelişmelerden sonra lisans işlemini de tamamlayan Galatasaray, 19 Ağustos akşamındaki Göztepe karşılaşmasında Emre Akbaba'yı sahaya sürmeyi başardı. Akbaba, son 30 dakikada görev aldı ve başarılı bir oyun sergiledi.

(Hürriyet)

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Galatasaray Emre Akbaba

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