Galatasaray Emre Akbaba'ya lisans çıkartamıyordu

Galatasaray, transfer etmek için son dakikada Fenerbahçe ile de kapıştığı Emre Akbaba'ya az daha lisans çıkartamıyordu. Çünkü menajer Ahmet Bulut, Galatasaray'dan olan alacakları için TFF'ye başvuruda bulununca transfer yasağı geldi. Taraflar yeniden anlaşınca Emre, Göztepe maçına çıktı.

Galatasaray ile Fenerbahçe'yi yıllar sonra kapıştıran Emre Akbaba transferinin perde arkası ortaya çıktı. Galatasaray, transfer yasağı koyduran menajer Ahmet Bulut'un avukatlarıyla masaya oturup yeni bir anlaşma yapınca Emre Akbaba'ya lisans çıkartabildi. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, salı günü TRT Spor'da katıldığı programda "Galatasaray'a transfer yasağı koyan menajerler" ifadesini kullanmıştı. Başkanın bu ifadeyi neden kullandığı belli oldu.

Geçmiş dönemlerden kalan alacakları nedeniyle geçen yıl Galatasaray Kulübü'ne dava açan ünlü menajer Ahmet Bulut, geride bıraktığımız ağustos ayında da Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurdu. Bu yüzden de sarı kırmızılılara transfer yasağı geldi. Buna göre kulüp yeni oyuncu alsa da lisans çıkartamayacaktı. 18 Ağustos'ta Aytemiz Alanyaspor'dan alındığı borsaya açıklanan Emre Akbaba için de durum bu şekildeydi. Ahmet Bulut, "Ödeme yapılmadan geri adım atmayacağız" dedi. Oysa Fatih Terim, Akbaba'yı Göztepe maçında oynatmak istiyordu.