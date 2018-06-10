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Galatasaray Enes Ünal'ı gündemine aldı

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.06.2018 15:05 | Son Güncelleme

UEFA'dan gelen kadro ve bütçe kısıtlamasının ardından takımı yeni baştan oluşturmak isteyen Galatasaray'ın gündemine giren son isim Enes Ünal.

Galatasaray Enes Ünal'ı gündemine aldı

Bafetimbi Gomis'in yanına güçlü bir isim katmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil eden 21 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Bonservisi Villarreal'de bulunan Enes geçen sezon Levante'de kiralık olarak forma giymişti.

TERİM VE DEVLER LİGİ CAZİBESİ

Villareal'in 18 milyon euro'ya Ekambi'yi transfer etmesinin ardından golcü futbolcunun yeniden kiralanma ihtimali doğdu. Teknik direktör Fatih Terim faktörü ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer almasının Villareal'i ikna edici olabileceği düşünülüyor.

Villarreal ve oyuncu ile menajerler aracılığıyla temas kurulduğu belirtiliyor. İspanyol ekip ve Enes'ten olumlu yanıt gelmesi ve şartlar oluşması halinde transfer gerçekleştirilecek.

AMELİYAT OLDU

Enes Ünal, ligin tamamlanmasıyla ameliyat masasına yattı. 3-4 aydır kasık ağrıları bulunan ve buna rağmen forma giymeye devam eden oyuncu, önceki gün başarılı bir operasyon geçirdi. Enes ameliyatıyla ilgili, "Operasyon beklediğimizden daha da iyi geçti, önümüzdeki sezon için sabırsızlanmaya başladım bile" mesajını paylaştı.

18.4 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDEDİLER

Genç yaşına rağmen attığı estetik gollerle dikkatleri çekmeyi başaran Enes Ünal, 2015'te 4.4 milyon euro'ya M. City'ye, 2017'de ise 14 Milyon Euro karşılığında İspanya'nın dev kulüplerinden Villarreal'e transfer oldu.

ENES ÜNAL'IN KÖŞE TAŞLARI

-Enes Ünal, 10 Mayıs 1997 tarihinde Bursa Osmangazi'de doğdu.

-Bursaspor'un eski kaptanlarından Mesut Ünal'ın oğlu...

-1.85 metre boyunda olan futbola babası gibi Bursaspor alt yapısında başladı.

-Profesyonelliğe geçişinden önce 250'nin üzerinde gol kaydeden Enes,

-Bursaspor tarihinin en genç forma giyen oyuncusu unvanını elde etti.

-Galatasaray'a attığı golle ligin en genç gol atan futbolcusu unvanını da elinde tutuyor.

(FOTOMAÇ)

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Anahtar Kelimeler:
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