SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray Erden Timur ayrılığını KAP'a bildirdi!

Galatasaray Erden Timur ayrılığını KAP'a bildirdi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.06.2024 21:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un görevden ayrıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirildi. İşte detaylar...

Galatasaray Erden Timur ayrılığını KAP'a bildirdi!

Galatasaray Kulübü, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un görevden ayrıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

"İSTİFA EDEREK AYRILMIŞTIR"

erden-timur-galatasaray-daki-gorevinden-ayrildi-1

Kulüpten yapılan bildirimde, "Şirketimizin yönetim kurulu üyesi olan, Sayın Erden Timur Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. Yönetim kurulu üyeliğinden istifa ederek ayrılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Erden Timur ayrılığını açıkladığı basın toplantısında "Elimde olmayan nedenlerden dolayı 1 aydır, belki 1 ayı daha geçkindir gündemi meşgul ettiğim için kamuoyundan özür diliyorum. Ben şampiyonluktan 1-1.5 ay önce başkanımıza konuyu ilettim. Yönetim listesi verilmeden önce, yönetimde olmamla ilgili kendi talebini iletince, yakın çevreme de söylüyorum, o zaman ilettim. Şampiyonluk yarışı olduğu için bunu o an söylemek mümkün değildi." ifadelerini kullanmıştı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Montella kararını verdi! İşte millilerin ilk 11'iMontella kararını verdi! İşte millilerin ilk 11'i
Zehra Güneş'in son hali görenleri kahrettirdi!Zehra Güneş'in son hali görenleri kahrettirdi!
Wanda Nara'dan Erden Timur'a veda!Wanda Nara'dan Erden Timur'a veda!
Anahtar Kelimeler:
KAP Erden Timur son dakika galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken yorum: "Bir devrin sonu"

Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken yorum: "Bir devrin sonu"

Zehra Güneş'in son hali görenleri kahrettirdi!

Zehra Güneş'in son hali görenleri kahrettirdi!

Galatasaray'dan 'KAP' açıklaması geldi!

Galatasaray'dan 'KAP' açıklaması geldi!

Aziz Yıldırım açtı ağzını yumdu gözünü... Mourinho yanıtı! "Benim sayemde oldu"

Aziz Yıldırım açtı ağzını yumdu gözünü... Mourinho yanıtı! "Benim sayemde oldu"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ömürlük termos arayanların tercihi! İndirim devam ediyor, kaçırmayın

Ömürlük termos arayanların tercihi! İndirim devam ediyor, kaçırmayın

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Yaz kombinlerinize çok yakışacak! Büyük Camper indirimi başladı

Yaz kombinlerinize çok yakışacak! Büyük Camper indirimi başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.