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Galatasaray eski başkanı Adnan Polat Icardi'ye gelen teklifi resmen açıkladı! "Siz olsanız kalır mısınız?"

22.06.2023 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat, katıldığı bir televizyon programında Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Polat açıklamasında Icardi transferine dair de konuşurken, yıldız golcü için gelen teklifi de duyurdu. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat, A Spor'da katıldığı bir programda takımın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Son günlerde taraftarın en çok merak ettiği konuların başında gelen Icardi transferine dair de konuşan Polat, Arjantinli yıldıza gelen teklifi de duyurdu.

"SİZ OLSANIZ NE KARAR VERİRSİNİZ?"

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Polat konuyla alakalı yaptığı açıklamada, "Mauro Icardi'nin durumunu bilmiyorum. 7,5 Milyon Euro civarında para alıyor. Suudi Arabistan'da 25 Milyon Euro vermişler ama kabul etmemiş. Bu 35 milyon dolara çıkarsa ne olur bilemem. Bizle anlaşırsa üç yılda 23-24 milyon Euro alacak. Siz olsanız ne karar verirsiniz?" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH KALIR ANCAK..."

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Icardi için "İnşallah kalır" diyen Polat, "Galatasaray Başkanı olsam, Icardi'yi alır mıydım? Emin değilim. Galatasaray'a maddi olarak destek olalım. Ancak o para Mauro Icardi'ye verilmeli mi? Bence iç dengeleri düşünerek, verilmemeli." şeklinde konuştu.

"ARDA GÜLER KALMALI"

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"Arda Güler çok yetenekli. Ali Koç başkanı dinlemeli. Bir sezon daha kalmalı ve kendini bulmalı. Ona yardımcı olunmalı. Ailesiyle bile birlikte gitse, harcanması kolay olur. Hayatın gerçekleriyle yüzleşmeli. En az bir sene kalsın, ağabeyi olarak bunu tavsiye ederim. Bu kadar talep varken, 17,5 Milyon Euro az değil, çok fazla da değil. Bu aslında göreceli. Bir sene oynadıktan sonra değeri katlanabilir. Arda Güler daha fazla kazanabilir. Şu an giderse kaybolabilir. Fenerbahçe'nin futbolcusu ama gittiğinde destanlar yazsın."

"5 YILDIZ İSTEĞİ YANLIŞ"

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"Fenerbahçe'nin 5 yıldız fikrini doğru bulmuyorum. 1959'dan bu yana bakmak lazım. O zaman bence yıldız kuralını kaldıralım, isteyen istediği kadar yıldız koysun. Galatasaray yönetimine çağrıda bulunuyorum. Bütün yıldızları kaldırın, bir tane UEFA için yıldız koyun yeter."


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