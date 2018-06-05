Galatasaray eski Fenerbahçeli Serkan Kırıntılı ile anlaştı

A Spor'un haberine göre Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray, son 3 sezonu Atiker Konyaspor'da geçiren milli kaleci Serkan Kırıntı ile anlaşmaya vardı. 2017-18 sezonunda gösterdiği performansla kulübünün ligde kalmasında büyük pay sahibi olan Serkan, yeşil beyazlı ekipte bu sezon 42 resmi maçta forma giydi.

Futbola Adanaspor altyapısında başlayan Serkan, 2010 ila 2013 yılları arasında Fenerbahçe forması giymiş ancak istediği şansı bulamayınca 2013 yılında 4 Haziran 2013'te Çaykur Rizespor'a transfer olmuştu.

Son olarak 2015'in Haziran ayında Konyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Serkan, Konya ekibiyle 111 maçta forma giydi ve 126 gol yedi. Serkan, son olarak Türkiye'nin İran ve Tunus ile oynadığı iki hazırlık karşılaşmasında ilk 11'de görev aldı.

