Galatasaray, Eyüpspor'u mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı!

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin Gaziantep FK karşısında aldığı galibiyetin ardından Galatasaray, kazanarak zirvedeki puan farkını yeniden 5'e çıkarmak istiyordu. Sarı-kırmızılılar, Eyüpspor'u 5-1 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.
Sağ kanattan kullanılan kornerde Gabriel Sara'nın ortasına Victor Osimhen'in vuruşu sonrası arka direkte topa dokunan Roland Sallai, takımını öne geçirdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında sahneye çıkan Torreira skoru 2-0'a getirdi. Lucas Torreira, son 6 maçta 4 gol atmış oldu.
Eyüpspor'u da boş geçmeyen Osimhen, bu sezonki 31. golünü kaydetti ve Napoli formasıyla geçirdiği en golcü sezonu yakaladı.
Galatasaray'da skoru belirleyen golleri Morata attı. Maçın son anlarında oyuna giren Morata, 2 gol birden atarak takımını 5-1 öne geçirdi.
Dün Gaziantep FK'yı mağlup ederek maç fazlasıyla puan farkını 2'ye indiren Fenerbahçe, Galatasaray'ın kazanmasıyla yeniden 5 puan geriye düştü.
Galatasaray önümüzdeki hafta evinde Sivasspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe ise Kadıköy'de Beşiktaş derbisine çıkacak.
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