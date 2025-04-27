Galatasaray, Eyüpspor'u mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı!

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin Gaziantep FK karşısında aldığı galibiyetin ardından Galatasaray, kazanarak zirvedeki puan farkını yeniden 5'e çıkarmak istiyordu. Sarı-kırmızılılar, Eyüpspor'u 5-1 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

OSIMHEN'İN VURUŞUNU SALLAI TAMAMLADI

Sağ kanattan kullanılan kornerde Gabriel Sara'nın ortasına Victor Osimhen'in vuruşu sonrası arka direkte topa dokunan Roland Sallai, takımını öne geçirdi.

TORREIRA YİNE ATTI

Karşılaşmanın ikinci yarısında sahneye çıkan Torreira skoru 2-0'a getirdi. Lucas Torreira, son 6 maçta 4 gol atmış oldu.

OSIMHEN GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Eyüpspor'u da boş geçmeyen Osimhen, bu sezonki 31. golünü kaydetti ve Napoli formasıyla geçirdiği en golcü sezonu yakaladı.

MORATA SKORU BELİRLEDİ

Galatasaray'da skoru belirleyen golleri Morata attı. Maçın son anlarında oyuna giren Morata, 2 gol birden atarak takımını 5-1 öne geçirdi.

PUAN FARKI YENİDEN 5'E ÇIKTI

Dün Gaziantep FK'yı mağlup ederek maç fazlasıyla puan farkını 2'ye indiren Fenerbahçe, Galatasaray'ın kazanmasıyla yeniden 5 puan geriye düştü.

HAFTAYA DERBİ VAR

Galatasaray önümüzdeki hafta evinde Sivasspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe ise Kadıköy'de Beşiktaş derbisine çıkacak.